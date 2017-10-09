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LADA Vesta Exclusive можно приобрести в автосалоне «Псков-Лада»

11.10.2017 12:42 ПЛН, Псков

В дилерском центре «Псков-Лада» открыты продажи LADA Vesta Exclusive. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в автосалоне, Vesta в исполнении Exclusive сейчас есть в наличии, поэтому каждый может лично оценить достоинства этого автомобиля, посетив автоцентр.
 
LADA Vesta Exclusive привлекает внимание разработанным специально для нее цветом окраски «Карфаген» (бежевый металлик), новыми стилеобразующими элементами в дизайне кузова, отделкой салона в бежевых или черных тонах, а также фоновой атмосферной подсветкой салона.
 
Впервые на автомобилях модельного ряда LADA Vesta появляется двигатель объемом 1.8 л мощностью 122 л.с. в комплексе с механической коробкой переключения передач.
 
 
Стремительный силуэт седана в комплектации Exclusive подчеркивается спойлером на крышке багажника. А стильный дизайн 16-дюймовых колесных дисков с контрастным черно-серебристым рисунком спиц добавляет автомобилю породистости. Хромированная насадка на выхлопную трубу, черные глянцевые вставки на центральной стойке и логотип Exclusive - элементы, свидетельствующие об уникальности автомобиля.
 
 
Интерьер LADA Vesta Exclusive создает ощущение комфорта и расслабления. При помощи светодиодов обеспечивается мягкая атмосферная подсветка салона. Подсвеченные карманы передних дверей, зоны в ногах водителя и переднего пассажира, центральный тоннель визуально расширяют пространство и повышают комфорт в темное время суток. Дополнительный уют создает усиленная тонировка стекол в задней части салона.
 
 
Благородство интерьеру автомобиля придает обивка дверей и сидений из чёрной или бежевой экокожи в сочетании с алькантарой. Декоративная отстрочка на отделке рулевого колеса и обивке сидений выполнена нитями контрастного цвета. Интерьер дополняют оригинальные текстильные коврики. Динамичный характер LADA Vesta Exclusive подчеркивается стальными накладками на педали и пороги, а также черными глянцевыми и серебристыми вставками с необычной текстурой на панели приборов и дверях. 
 
 
Псков-Лада - официальный дилер LADA
Псков, Леона Поземского, 112
Тел. (8112) 70-10-70

Источник: Псковская Лента Новостей



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