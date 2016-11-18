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Цены на бензин в Пскове снизились на 0,1% - Росстат

24.12.2016 12:09 ПЛН, Псков

Средние потребительские цены на бензин в России в период с 13 по 19 декабря выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В предыдущие две недели бензин также дорожал по 0,1%, до этого цены не менялись на протяжении девяти недель. С начала года они выросли на 3,7%.

Цены на дизельное топливо подскочили на 0,8% после повышения на 0,6% неделей ранее и двух недель роста по 0,3%. С начала года дизтопливо изменилось в цене на 2,7%.

За прошедшую неделю в 38 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на автомобильный бензин. Более всего цены на него увеличились в Симферополе (на 1,1%) и Чите (на 0,8%).

Снижение цен на бензин в Кургане составило 0,5%, в Пскове - 0,1%.

В Москве за прошедшую неделю цены на бензин выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге - не изменились.

Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 12 декабря составила 36,31 руб. (12 декабря - 36,28 руб.), в том числе марки А-76 (Аи-80) - 33,60 руб. (33,59 руб.), марки Аи-92/93 - 35,23 руб. (35,19 руб.), высокооктанового (Аи-95 и выше) - 38,36 руб. (38,33 руб.).

Дизельное топливо по состоянию на 19 декабря стоило в среднем 36,63 руб. (12 декабря - 36,35 руб.).

Производство бензина в России с 12 по 18 декабря выросло на 2,2% в сравнении с предыдущим периодом - до 815 тыс. тонн.

Выпуск дизтоплива увеличился на 0,4% - до 1 млн 517,1 тыс. тонн.

Источник: Псковская Лента Новостей



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