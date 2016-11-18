Цены на 92-й бензин в Пскове выросли до 35 рублей за литр

Цены на 92-й бензин на псковских АЗС выросли до 35 рублей за литр. Об этом говорят результаты проведенного Псковской Лентой Новостей сравнения цен на автозаправках от 24 января и 18 ноября.

Стоимость превысила показатель 35 рублей на заправках BP, «Лукойл», «Псковнефтепродукт» (Сургутнефтегаз) на Ленинградском шоссе.

На трех заправках цены на бензин вообще не изменились. Это «Вестэк», «Нерос» и «Авто-ойл»

За 2 месяца цены изменились на большинстве АЗС в сторону увеличения. 98-й бензин на ряде заправок продается по цене от 38 рублей.

На газовых заправках стоимость литра топлива увеличилась на 30 – 45 копеек.

Посмотреть все актуальные цены и выбрать самые дешевые заправки можно в таблице. Второй строчкой указано изменение цен в рублях. Третьей приводится стоимость фирменного топлива. Для дизельного топлива цены приводится на летнее и зимнее топливо.

Таблица 1. Цены на АЗС Пскова.

АЗС А-80 А-92 А-95 А-98 ДТ Газ Авто-ойл Зональное шоссе - 32,80 35,50 - 34,30 +1,00 - BP улица Инженерная - 35,09 +0,60 38,19 +0,70 39,99 +0,70 41,99 +0,70 *37,59 +2,30 - Вестэк Ваулиногорское шоссе - 33,80 - 36,50 35,80 +1,30 - Газпромнефть Рижский проспект - 34,80 +0,25 37,80 +0,40 38,70 +0,40 - 37,70 +2,00 17,20 +0,20 Газпромнефть Крестовское шоссе - 34,75 +0,30 37,90 +0,40 38,80 +0,40 - 37,60 +2,00 00,00 Лукойл улица Шоссейная - 35,23 +0,25 38,24 +0,25 38,74 +0,25 42,04 +0,35 37,74 +1,50 - Лукойл улица Юбилейная - 35,13 +0,25 38,14 +0,25 - 37,64 +1,20 Нерос Ваулиногорское шоссе 33,00 33,70 36,70 - 34,40 - Несте улица Чудская - 34,09 +1,20 36,99 +0,60 - 37,09 +1,80 - Несте Рижский проспект 34,39 +1,10 37,59 +0,90 45,29 +0,30 37,69 +1,90 Несте Ленинградское шоссе - 34,39 +1,10 37,59 +0,60 - 37,69 +1,90 - Несте улица Поземского - 34,29 +1,00 37,49 +0,50 45,29 +1,90 37,69 +1,90 - Псковнефтепродукт (Сургутнефтегаз) Гдовское шоссе - 34,99 +0,30 37,99 +0,30 41,99 +0,30 37,20 +1,50 *37,70 +1,50 16,80 Псковнефтепродукт (Сургутнефтегаз) Ленинградское шоссе - 35,10 +0,41 38,10 +0,41 41,99 +0,30 37,20 +1,50 *37,70 +1,50 - Псковнефтепродукт (Сургутнефтегаз) Рижский проспект - 34,99 +0,30 37,99 +0,30 41,99 +0,30 37,60 +1,40 - ПТК улица Чудская - 34,90 +0,25 37,90 +0,25 - 37,60 +1,90 - ПТК улица Труда - 34,90 +0,45 37,90 +0,4538,60 +0,50 - 37,60 +1,90 - Статойл улица Поземского - 34,25 +0,25 37,65 +0,70 - *37,75 +1,60 - ТНК Ленинградское шоссе - 34,20 +0,90 37,90 +0,70 38,40 +0,70 - 37,40 +1,20 17,30 +0,30



Цены указаны в рублях за один литр топлива без учета действующих скидок по картам. Кроме цены, приводится изменение стоимости.

Таблица 2. Цены на АГЗС Пскова

АГЗС Газ, 1 л Баллон 50 л Баллон 27 л Пропан Псков, ул. Инженерная, 3-А 16,16 570 342 Пропан Псков, Крестовское шоссе, 76 16,12 572 - Пропан Псков, Рижский проспект, 104 16,18 574 - Псковавтогаз Псков, Рижский проспект, 84 16,90 +0,45 - - Автогазмаркет Псков, ул. Труда, 70 16,85 +0,30 - - ООО «ГазСервисПлюс» Псков, ул. Чудская, 3 16,95 +0,35 605 370

Редакция выражает благодарность компании ПТК за регулярное и своевременное информирование о ценах на АЗС компании в Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей