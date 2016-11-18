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Цены на 92-й бензин в Пскове выросли до 35 рублей за литр
Цены на 92-й бензин на псковских АЗС выросли до 35 рублей за литр. Об этом говорят результаты проведенного Псковской Лентой Новостей сравнения цен на автозаправках от 24 января и 18 ноября.
Стоимость превысила показатель 35 рублей на заправках BP, «Лукойл», «Псковнефтепродукт» (Сургутнефтегаз) на Ленинградском шоссе.
На трех заправках цены на бензин вообще не изменились. Это «Вестэк», «Нерос» и «Авто-ойл»
За 2 месяца цены изменились на большинстве АЗС в сторону увеличения. 98-й бензин на ряде заправок продается по цене от 38 рублей.
На газовых заправках стоимость литра топлива увеличилась на 30 – 45 копеек.
Посмотреть все актуальные цены и выбрать самые дешевые заправки можно в таблице. Второй строчкой указано изменение цен в рублях. Третьей приводится стоимость фирменного топлива. Для дизельного топлива цены приводится на летнее и зимнее топливо.
Таблица 1. Цены на АЗС Пскова.
|
АЗС
|
А-80
|
А-92
|
А-95
|
А-98
|
ДТ
|
Газ
|
Авто-ойл
Зональное шоссе
|
-
|
32,80
|
35,50
|
-
|
34,30
+1,00
|
-
|
BP
улица Инженерная
|
-
|
35,09
+0,60
|
38,19
+0,70
39,99
+0,70
|
41,99
+0,70
|
*37,59
+2,30
|
-
|
Вестэк
Ваулиногорское шоссе
|
-
|
33,80
|
-
|
36,50
|
35,80
+1,30
|
-
|
Газпромнефть
Рижский проспект
|
-
|
34,80
+0,25
|
37,80 +0,40
38,70
+0,40
|
-
|
37,70
+2,00
|
17,20
+0,20
|
Газпромнефть
Крестовское шоссе
|
-
|
34,75
+0,30
|
37,90
+0,40
38,80
+0,40
|
-
|
37,60
+2,00
|
00,00
|
Лукойл
улица Шоссейная
|
-
|
35,23
+0,25
|
38,24
+0,25
38,74
+0,25
|
42,04
+0,35
|
37,74
+1,50
|
-
|
Лукойл
улица Юбилейная
|
-
|
35,13
+0,25
|
38,14
+0,25
|
-
|
37,64
+1,20
|
|
Нерос
Ваулиногорское шоссе
|
33,00
|
33,70
|
36,70
|
-
|
34,40
|
-
|
Несте
улица Чудская
|
-
|
34,09
+1,20
|
36,99
+0,60
|
-
|
37,09
+1,80
|
-
|
Несте
Рижский проспект
|
|
34,39
+1,10
|
37,59
+0,90
|
45,29
+0,30
|
37,69
+1,90
|
|
Несте
Ленинградское шоссе
|
-
|
34,39
+1,10
|
37,59
+0,60
|
-
|
37,69
+1,90
|
-
|
Несте
улица Поземского
|
-
|
34,29
+1,00
|
37,49
+0,50
|
45,29
+1,90
|
37,69
+1,90
|
-
|
Псковнефтепродукт
(Сургутнефтегаз)
Гдовское шоссе
|
-
|
34,99
+0,30
|
37,99
+0,30
|
41,99
+0,30
|
37,20
+1,50
*37,70
+1,50
|
16,80
|
Псковнефтепродукт
(Сургутнефтегаз)
Ленинградское шоссе
|
-
|
35,10
+0,41
|
38,10
+0,41
|
41,99
+0,30
|
37,20
+1,50
*37,70
+1,50
|
-
|
Псковнефтепродукт
(Сургутнефтегаз)
Рижский проспект
|
-
|
34,99
+0,30
|
37,99
+0,30
|
41,99
+0,30
|
37,60
+1,40
|
-
|
ПТК
улица Чудская
|
-
|
34,90
+0,25
|
37,90
+0,25
|
-
|
37,60
+1,90
|
-
|
ПТК
улица Труда
|
-
|
34,90
+0,45
|
37,90
+0,4538,60
+0,50
|
-
|
37,60
+1,90
|
-
|
Статойл
улица Поземского
|
-
|
34,25
+0,25
|
37,65
+0,70
|
-
|
*37,75
+1,60
|
-
|
ТНК
Ленинградское шоссе
|
-
|
34,20
+0,90
|
37,90
+0,70
38,40
+0,70
|
-
|
37,40
+1,20
|
17,30
+0,30
Цены указаны в рублях за один литр топлива без учета действующих скидок по картам. Кроме цены, приводится изменение стоимости.
Таблица 2. Цены на АГЗС Пскова
|
АГЗС
|
Газ, 1 л
|
Баллон 50 л
|
Баллон 27 л
|
Пропан
Псков, ул. Инженерная, 3-А
|
16,16
|
570
|
342
|
Пропан
Псков, Крестовское шоссе, 76
|
16,12
|
572
|
-
|
Пропан
Псков, Рижский проспект, 104
|
16,18
|
574
|
-
|
Псковавтогаз
Псков, Рижский проспект, 84
|
16,90
+0,45
|
-
|
-
|
Автогазмаркет
Псков, ул. Труда, 70
|
16,85
+0,30
|
-
|
-
|
ООО «ГазСервисПлюс»
Псков, ул. Чудская, 3
|
16,95
+0,35
|
605
|
370
Редакция выражает благодарность компании ПТК за регулярное и своевременное информирование о ценах на АЗС компании в Псковской области.
Источник: Псковская Лента Новостей