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Цены на 92-й бензин в Пскове выросли до 35 рублей за литр

24.01.2017 17:45 ПЛН, Псков

Цены на 92-й бензин на псковских АЗС выросли до 35 рублей за литр. Об этом говорят результаты проведенного Псковской Лентой Новостей сравнения цен на автозаправках от 24 января и 18 ноября.

Стоимость превысила показатель 35 рублей на заправках BP, «Лукойл», «Псковнефтепродукт» (Сургутнефтегаз) на Ленинградском шоссе.

На трех заправках цены на бензин вообще не изменились. Это «Вестэк», «Нерос» и «Авто-ойл»

За 2 месяца цены изменились на большинстве АЗС в сторону увеличения. 98-й бензин на ряде заправок продается по цене от 38 рублей.

На газовых заправках стоимость литра топлива увеличилась на 30 – 45 копеек.

Посмотреть все актуальные цены и выбрать самые дешевые заправки можно в таблице. Второй строчкой указано изменение цен в рублях. Третьей приводится стоимость фирменного топлива. Для дизельного топлива цены приводится на летнее и зимнее топливо.

Таблица 1. Цены на АЗС Пскова.

АЗС

А-80     

А-92

А-95

А-98

ДТ

Газ

Авто-ойл

Зональное шоссе

-

32,80

 

35,50

 

-

34,30

+1,00

-

BP

улица Инженерная

-

35,09

+0,60

38,19

+0,70

39,99

+0,70

41,99

+0,70

 

*37,59

+2,30

-

Вестэк

Ваулиногорское шоссе

-

33,80

 

-

36,50

35,80

+1,30

-

Газпромнефть

Рижский проспект

-

34,80

+0,25

37,80 +0,40

38,70

+0,40

-

37,70

+2,00

17,20

+0,20

Газпромнефть

Крестовское шоссе

-

34,75

+0,30

37,90

+0,40

38,80

+0,40

-

37,60

+2,00

00,00

Лукойл

улица Шоссейная

-

35,23

+0,25

38,24

+0,25

38,74

+0,25

42,04

+0,35

37,74

+1,50

-

Лукойл

улица Юбилейная

-

35,13

+0,25

38,14

+0,25

-

37,64

+1,20

 

Нерос

Ваулиногорское шоссе

33,00

 

33,70

 

36,70

 

-

34,40

 

-

Несте

улица Чудская

-

34,09

+1,20

36,99

+0,60

-

37,09

+1,80

-

Несте

Рижский проспект

 

34,39

+1,10

37,59

+0,90

45,29

+0,30

37,69

+1,90

 

Несте

Ленинградское шоссе

-

34,39

+1,10

37,59

+0,60

-

37,69

+1,90

-

Несте

улица Поземского

-

34,29

+1,00

37,49

+0,50

45,29

+1,90

37,69

+1,90

-

Псковнефтепродукт

(Сургутнефтегаз)

Гдовское шоссе

-

34,99

+0,30

37,99

+0,30

41,99

+0,30

37,20

+1,50

*37,70

+1,50

16,80

 

Псковнефтепродукт

(Сургутнефтегаз)

Ленинградское шоссе

-

35,10

+0,41

38,10

+0,41

41,99

+0,30

37,20

+1,50

*37,70

+1,50

-

Псковнефтепродукт

(Сургутнефтегаз)

Рижский проспект

-

34,99

+0,30

37,99

+0,30

41,99

+0,30

37,60

+1,40

-

ПТК

улица Чудская

-

34,90

+0,25

37,90

+0,25

-

37,60

+1,90

-

ПТК

улица Труда

-

34,90

+0,45

37,90

+0,4538,60

+0,50

-

37,60

+1,90

-

Статойл

улица Поземского

-

34,25

+0,25

37,65

+0,70

-

*37,75

+1,60

-

ТНК

Ленинградское шоссе

-

34,20

+0,90

37,90

+0,70

38,40

+0,70

-

37,40

+1,20

17,30

+0,30


Цены указаны в рублях за один литр топлива без учета действующих скидок по картам. Кроме цены, приводится изменение стоимости.

Таблица 2. Цены на АГЗС Пскова

АГЗС

Газ, 1 л

Баллон 50 л

Баллон 27 л

Пропан

Псков, ул. Инженерная, 3-А

16,16

 

570

342

Пропан

Псков, Крестовское шоссе, 76

16,12

 

572

-

Пропан

Псков, Рижский проспект, 104

16,18

 

574

-

Псковавтогаз

Псков, Рижский проспект, 84

16,90

+0,45

-

-

Автогазмаркет

Псков, ул. Труда, 70

16,85

+0,30

-

-

ООО «ГазСервисПлюс»

Псков, ул. Чудская, 3

16,95

+0,35

 

605

370

Редакция выражает благодарность компании ПТК за регулярное и своевременное информирование о ценах на АЗС компании в Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей



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