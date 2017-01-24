Общественники проверят качество топлива на псковских АЗС в ходе рейда по городам России

20 февраля активисты Авто-Мото Ассоциации отправляются в очередной рейд общественного контроля качества топлива. Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Общественного совета Минтранса Новосибирской области, член Координационного Совета при комитете по транспорту Госдумы ФС РФ, ответственный секретарь Авто-Мото Ассоциации (АВАМТ) Алексей Носов, за 10 000 км и 25 дней пути общественники отберут 60 проб топлива на автозаправочных станциях 20 городов России от Новосибирска до Смоленска, включая Санкт-Петербург и Москву. Кроме того, будут проведены проверки на предмет недолива с применением сертифицированного оборудования.

В Псков активисты планируют приехать 5 марта.

«Почему на топливном рынке России до 40% бензина и 60% дизтоплива - контрафакт? Какие АЗС торгуют «бодягой»? Что нужно знать, чтобы защитить свой автомобиль от фальсификата? И какой ущерб бюджету наносят продавцы суррогатного топлива? На эти и другие вопросы ответят активисты Авто-Мото Ассоциации в ходе очередного автопробега общественного контроля качества топлива», - рассказал Алексей Носов.

На итоговой пресс-конференции в Москве 9 марта будут представлены результаты лабораторной экспертизы проб топлива, отобранных в ходе этого автопробега.

Источник: Псковская Лента Новостей