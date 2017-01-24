Некачественный бензин нашли на каждой восьмой заправке в России

В 2016 году Росстандарт выявил нарушения на 18% АЗС при проверке на предмет продаж некачественного топлива, пишет «Газета.Ru».

Уточняется, что бензин и солярку с нарушениями физико-химических свойств продавали 12% проверенных заправок.

Однако уровень нарушений снизился до минимума за последние пять лет. В 2015 году нарушения были выявлены на 42,5% АЗС.

Отмечается, что уровень нарушений на нефтебазах составил 21,5% (40% в 2015 году).

Издание со ссылкой на источники добавляет, что эти данные были представлены на первом заседании рабочей группы Росстандарта по борьбе с незаконной продажей нефтепродуктов.

Источник: Псковская Лента Новостей