В 2017 году в Пскове появится первая зарядная станция для электротранспорта

В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, планируется, что электрозаправка стандарта Mode 3 с потребляемой мощностью 30 кВт будет установлена в центре Пскова вблизи ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева». Для электроснабжения станции энергетики протянут ЛЭП от действующей на его территории подстанции 10/0,4 кВ.

Проект будет полностью реализован за счет электросетевой компании, ориентировочно его стоимость оценивается в 0,5 млн рублей.

Напомним, ранее филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» и администрация Псковской области заключили Соглашение о взаимодействии в сфере реализации мероприятий по созданию и повышению доступности зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории Псковской области. В рамках соответствующей Всероссийской программы ПАО «Россети» в ближайшие годы планируют развернуть зарядную инфраструктуру во всех регионах страны.

Источник: Псковская Лента Новостей