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В 2017 году в Пскове появится первая зарядная станция для электротранспорта
02.03.2017 13:35 ПЛН, Псков
В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, планируется, что электрозаправка стандарта Mode 3 с потребляемой мощностью 30 кВт будет установлена в центре Пскова вблизи ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева». Для электроснабжения станции энергетики протянут ЛЭП от действующей на его территории подстанции 10/0,4 кВ.
Проект будет полностью реализован за счет электросетевой компании, ориентировочно его стоимость оценивается в 0,5 млн рублей.
Напомним, ранее филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» и администрация Псковской области заключили Соглашение о взаимодействии в сфере реализации мероприятий по созданию и повышению доступности зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории Псковской области. В рамках соответствующей Всероссийской программы ПАО «Россети» в ближайшие годы планируют развернуть зарядную инфраструктуру во всех регионах страны.
Источник: Псковская Лента Новостей
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