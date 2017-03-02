В Псковской области вновь подорожал бензин

По данным Федеральной службы государственной статистики, за прошедшую неделю более чем в 40 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на автомобильный бензин.

Больше всего цены выросли в Салехарде - на 0,9% и Сыктывкаре - на 0,6%.

А вот в Кызыле и в Ярославле цены на топливо упали на 0,2%.

В столице за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге - на 0,2%.

На московских АЗС бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) можно было приобрести по цене от 34,80 до 37,30 рубля за литр, марки АИ-95 и выше - от 37,90 до 41,60 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) стоил от 35,00 до 36,59 рубля, марки АИ-95 и выше - от 38,30 до 40,64 рубля за литр.

Что же касается Псковской области, в Пскове АИ-92 в среднем стоит 36,98 рублей, в Великих Луках средняя цена на бензин составляет 35,79. На прошлой неделе автобензин стоил на 10 копеек дешевле.

Источник: Псковская Лента Новостей