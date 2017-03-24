Бензин на псковских заправках вновь подорожал

Росстат опубликовал еженедельный мониторинг цен на автомобильный бензин. За прошедшую неделю в 45 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на топливо. Больше всего цены выросли в Перми, Элисте и Липецке.

А вот в Чите, Кызыле, Улан-Удэ и Вологде бензин стал дешевле на 0, 1 %.

В столице и в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) можно было приобрести по цене от 34,80 до 37,40 рубля за литр, марки АИ-95 и выше - от 37,90 до 41,70 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) стоил от 35,00 до 36,69 рубля, марки АИ-95 и выше – от 38,30 до 40,74 рубля за литр.

На заправках Псковской области бензин вновь подорожал. Напомним, на прошлой неделе в среднем он стоил 36,98 рублей, сегодня средняя цена АИ-92 составляет 37,11 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей