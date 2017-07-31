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За неделю в 34 регионах отмечался рост цен на бензин

04.08.2017 11:23 ПЛН, Псков

За прошедшую неделю в 34 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на автомобильный бензин. Более всего цены на него увеличились в Благовещенске - на 0,8%, в Хабаровске и Иваново - на 0,6%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Росстата.

Ведомство зафиксировало снижение цен на бензин на 0,2% зафиксировано в Южно-Сахалинске. В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) можно было приобрести по цене от 36,10 до 38,55 рубля за литр, марки АИ-95 и выше – от 39,20 до 42,80 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) стоил от 35,50 до 37,84 рубля, марки

АИ-95 и выше – от 39,10 до 41,34 рубля за литр.

В Пскове средняя цена бензина составляет  38,28 рублей. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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