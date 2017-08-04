Средненедельные цены на бензин в РФ стабилизировались - Росстат

Средненедельные потребительские цены на бензин в России в период 1 по 7 августа вернулись к стабильности после роста на 0,1% на предыдущей неделе, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг.

Цены на дизельное топливо также сохранились на прежнем уровне после роста на 0,1% неделей ранее.

С начала года бензин подорожал к 7 августа на 4,8%, дизельное топливо - на 3,9% при общей инфляции в 2,3% за этот же период, пишет «Интерфакс».

Рост цен на бензин за прошедшую неделю отмечался в 21 центре субъектов РФ. Более всего цены на него увеличились в Грозном - на 0,7%.

Снижение цен на бензин на 0,1% зафиксировано в городах Московской области.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) можно было приобрести по цене от 36,10 до 38,60 рубля за литр, марки АИ-95 и выше - от 39,20 до 42,80 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) стоил от 35,50 до 37,84 рубля, марки АИ-95 и выше - от 39,10 до 41,34 рубля за литр.

Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 7 августа составила 38,16 рубля (31 июля - 38,15 рубля), в том числе марки А-76 (АИ-80) - 34,61 рубля (34,60 рубля), АИ-92/93 - 37,08 руб. (37,07 руб.), высокооктанового (АИ-95 и выше) - 40,10 руб. (40,10 руб.). Дизтопливо 7 августа стоило в среднем 38,09 рублей за литр (31 июля - 38,08 руб.).

Производство бензина в России с 31 июля по 6 августа снизилось в сравнении с предыдущим периодом на 2,6% - до 804,3 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива снизился на 0,6% - до 1 млн 475,5 тыс. тонн.

Источник: Псковская Лента Новостей