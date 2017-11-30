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Ряд АЗС России столкнулись с проблемами в работе из-за обновления ПО
Ряд АЗС России столкнулись с проблемами в работе в связи с остановкой фискальных регистраторов.
Автозаправочные станции «Газпром нефти» в России в ночь на четверг столкнулись с технологическим сбоем, компания решит проблему в ближайшее время, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе сети АЗС компании.
«На ряде АЗС произошло отключение фискальных регистраторов кассовых аппаратов при полностью исправном оборудовании. Фискальные регистраторы - это единая система учета чеков в точках продаж для контроля налогообложения. Продажи любых товаров без фискальных чеков запрещены. Причины произошедшего выясняются», - сказал представитель пресс-службы.
«В настоящий момент работоспособность системы на АЗС восстанавливается. Полное восстановление прогнозируется в течение нескольких часов»,- добавил он.
Корреспонденты агентства в регионах сообщают, что в ночь на четверг возникли проблемы также у АЗС «ЛУКОЙЛ» и «Роснефти».
Источник «Интерфакса» в отрасли уточнил, что проблемы связаны с обновлением программного обеспечения производителей фискальной техники.
Источник: Псковская Лента Новостей