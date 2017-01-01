Автовладельцы смогут получать увеличенные штрафы со страховщиков

Госдума РФ готовит поправки в закон об ОСАГО, согласно которым автовладельцы смогут получать увеличенные штрафы со страховщиков. Об этом «Известиям» заявил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

«Необходимо предусмотреть возможность получения возмещения деньгами, если проведен некачественный ремонт. За все это предполагается сделать ответственными страховые компании», - сказал собеседник издания.

Согласно поправкам, застрахованный, в случае аварии вправе выбрать вариант возмещения - деньгами или ремонтом. На последний отводится 35 дней.

Аксаков добавил, что если человек окажется неудовлетворенным качеством ремонта, то он сможет потребовать штраф в 600 рублей за каждый день ремонта. Ранее сумма равнялась 30-60 рублям.

Сейчас некачественный ремонт оплачивается только по договорам каско.

Источник: Псковская Лента Новостей