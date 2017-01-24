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Все об «электронном» полисе ОСАГО расскажут сегодня в пресс-центре ПЛН
27.01.2017 10:08 ПЛН, Псков
Пресс-конференция «Электронный полис ОСАГО в Псковской области» состоится 27 января в пресс-центре Псковской Ленты Новостей. Что такое электронный полис и чем он отличается от обычного? Как покупать электронный полис? Поступают ли жалобы на страховые компании в связи с продажами электронного полиса?
Ответы на эти вопросы озвучат:
- заместитель управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Чирков Глеб Альбертович;
- Руководитель центра автострахования псковского филиала страховой компании «ВСК» Исачек Валерий Владимирович.
Начало в 11.00.
Место проведения: пресс-центр ПЛН. Псков, улица Петровская, 51. Седьмой этаж. Кабинет №705.
Аккредитация в редакции «Псковской Ленты Новостей» по телефону 72-22-07.
Читатели могут оставить свои вопросы на форуме под этим сообщением.
Источник: Псковская Лента Новостей
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