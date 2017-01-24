Все об «электронном» полисе ОСАГО расскажут сегодня в пресс-центре ПЛН

Пресс-конференция «Электронный полис ОСАГО в Псковской области» состоится 27 января в пресс-центре Псковской Ленты Новостей. Что такое электронный полис и чем он отличается от обычного? Как покупать электронный полис? Поступают ли жалобы на страховые компании в связи с продажами электронного полиса?

Ответы на эти вопросы озвучат:

заместитель управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Чирков Глеб Альбертович;

Руководитель центра автострахования псковского филиала страховой компании «ВСК» Исачек Валерий Владимирович.

Начало в 11.00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН. Псков, улица Петровская, 51. Седьмой этаж. Кабинет №705.

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Источник: Псковская Лента Новостей