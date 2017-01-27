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Куда жаловаться в случае проблем с оформлением электронного полиса ОСАГО, рассказали псковичам

Куда жаловаться в случае проблем с оформлением электронного полиса ОСАГО, рассказали псковичам

Куда жаловаться в случае проблем с оформлением электронного полиса ОСАГО, рассказал в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального...

Все страховые компании, работающие на территории Псковской области, обязаны обеспечить возможность покупки электронного полиса ОСАГО

27.01.2017 11:31 ПЛН, Псков

Все страховые компании, работающие на территории Псковской области, обязаны обеспечить возможность покупки электронного полиса ОСАГО. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Глеб Чирков.

Он напомнил, что нововведение вступило в силу с 1 января 2017 года, однако все автовладельцы могут пользоваться и прежним способом оформления полиса ОСАГО - непосредственно в страховой компании.

«После 1 января принимаются электронные заявления с использованием сети Интернет. Доступ к сайтам страховщиков обеспечен либо с использованием единой системы идентификации и аутентификации, либо с помощью сайта профессионального объединения страховщиков. Страховые компании обязаны обеспечить бесперебойность работы системы выдачи полисов в электронном виде», - отметил Глеб Чирков.

Алгоритм покупки полисов через Интернет прост, подчеркнул представитель Центробанка. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте страховщика, получить сообщение с логином и паролем, зайти в личный кабинет, оформить заявление, получить расчет страховщика с расчетом страховой премии, оплатить услугу, после чего страховщик направит получателю оформленный документ. По желанию клиент может распечатать документ самостоятельно, получить в офисе страховой компании либо по почте, оплатив почтовые расходы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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