Все страховые компании, работающие на территории Псковской области, обязаны обеспечить возможность покупки электронного полиса ОСАГО

Все страховые компании, работающие на территории Псковской области, обязаны обеспечить возможность покупки электронного полиса ОСАГО. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Глеб Чирков.

Он напомнил, что нововведение вступило в силу с 1 января 2017 года, однако все автовладельцы могут пользоваться и прежним способом оформления полиса ОСАГО - непосредственно в страховой компании.

«После 1 января принимаются электронные заявления с использованием сети Интернет. Доступ к сайтам страховщиков обеспечен либо с использованием единой системы идентификации и аутентификации, либо с помощью сайта профессионального объединения страховщиков. Страховые компании обязаны обеспечить бесперебойность работы системы выдачи полисов в электронном виде», - отметил Глеб Чирков.

Алгоритм покупки полисов через Интернет прост, подчеркнул представитель Центробанка. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте страховщика, получить сообщение с логином и паролем, зайти в личный кабинет, оформить заявление, получить расчет страховщика с расчетом страховой премии, оплатить услугу, после чего страховщик направит получателю оформленный документ. По желанию клиент может распечатать документ самостоятельно, получить в офисе страховой компании либо по почте, оплатив почтовые расходы.

Источник: Псковская Лента Новостей