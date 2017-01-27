Куда жаловаться в случае проблем с оформлением электронного полиса ОСАГО, рассказали псковичамКуда жаловаться в случае проблем с оформлением электронного полиса ОСАГО, рассказал в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального...
Более 100 тысяч электронных полисов ОСАГО выдано в России с начала года
Более 100 тысяч электронных полисов ОСАГО выдано в России с начала года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Глеб Чирков.
По данным Союза автостраховщиков, на сегодняшний день около 10% полисов ОСАГО оформляются через Интернет.
«Такие онлайн-продажи будут способствовать повышению доступности услуги. Автовладельцы экономят время на поездку в офис страховой компании, они защищены от недобросовестных действий страховщиков и навязывания допуслуг. Кроме того, такая система решает проблемы граждан, которые проживают в местах, где отсутствуют офисы страховщиков», - добавил он.
Источник: Псковская Лента Новостей