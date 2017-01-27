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Куда жаловаться в случае проблем с оформлением электронного полиса ОСАГО, рассказали псковичам

Куда жаловаться в случае проблем с оформлением электронного полиса ОСАГО, рассказали псковичам

Куда жаловаться в случае проблем с оформлением электронного полиса ОСАГО, рассказал в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального...

Более 100 тысяч электронных полисов ОСАГО выдано в России с начала года

27.01.2017 11:42 ПЛН, Псков

Более 100 тысяч электронных полисов ОСАГО выдано в России с начала года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Глеб Чирков.

По данным Союза автостраховщиков, на сегодняшний день около 10% полисов ОСАГО оформляются через Интернет.

«Такие онлайн-продажи будут способствовать повышению доступности услуги. Автовладельцы экономят время на поездку в офис страховой компании, они защищены от недобросовестных действий страховщиков и навязывания допуслуг. Кроме того, такая система решает проблемы граждан, которые проживают в местах, где отсутствуют офисы страховщиков», - добавил он.

Источник: Псковская Лента Новостей



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