Более 100 тысяч электронных полисов ОСАГО выдано в России с начала года

Более 100 тысяч электронных полисов ОСАГО выдано в России с начала года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Глеб Чирков.

По данным Союза автостраховщиков, на сегодняшний день около 10% полисов ОСАГО оформляются через Интернет.

«Такие онлайн-продажи будут способствовать повышению доступности услуги. Автовладельцы экономят время на поездку в офис страховой компании, они защищены от недобросовестных действий страховщиков и навязывания допуслуг. Кроме того, такая система решает проблемы граждан, которые проживают в местах, где отсутствуют офисы страховщиков», - добавил он.

Источник: Псковская Лента Новостей