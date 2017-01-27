Куда жаловаться в случае проблем с оформлением электронного полиса ОСАГО, рассказали псковичам

Куда жаловаться в случае проблем с оформлением электронного полиса ОСАГО, рассказал в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Глеб Чирков.

Он пояснил, что причин, по которым у автовладельца может возникнуть проблемы с оформлением полиса через Интернет, может быть несколько. Так, возможны сбои у самого получателя, связанные с низкой скоростью интернета. В этом случае необходимо обратиться к провайдеру.

Для страховых компаний существуют требования по бесперебойности работы системы выдачи электронных полисов. Так, внеплановые сбои в работе системы не должны превышать 30 минут, о плановых работах, которые могут проводиться не чаще раза в месяц, клиенты должны быть предупреждены заранее через сообщение на сайте страховой компании.

«Если у гражданина имеется проблема с оформлением полиса в электронном виде, нужно зафиксировать данный факт - сделать скриншот, а затем направить заявление на электронный адрес Банка России, указанный на сайте, по почте на адрес: Пскова, Октябрьский проспект, 8, по телефону - 69-45-14. Кроме того работает контактный центр - 88002504072», - рассказал он.

Глеб Чирков добавил, что в Банке России создана служба по защите прав потребителей. Он пообещал, что все жалобы будут рассмотрены. Если будет выявлено, что страховая компания допустила нарушения, то к ней будут применены меры надзора.

«До настоящего момента жалоб по поводу оформления полисов ОСАГО через Интернет не поступало, работа ведется в плановом режиме», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей