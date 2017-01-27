www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Дни распродаж проходят в автосалоне «Псков-Лада» Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Трезвый город «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей «Вопрос ГИБДД» Трезвый город Прекрасное далеко Автозапчасти Коды регионов на автономерах Предложения ГИБДД Новости о строительстве объездной дороги «Вопрос ГИБДД» Дни распродаж проходят в автосалоне «Псков-Лада» Прекрасное далеко «Вопрос ГИБДД»
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   
Куда жаловаться в случае проблем с оформлением электронного полиса ОСАГО, рассказали псковичам

Куда жаловаться в случае проблем с оформлением электронного полиса ОСАГО, рассказали псковичам

Куда жаловаться в случае проблем с оформлением электронного полиса ОСАГО, рассказал в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального...

Куда жаловаться в случае проблем с оформлением электронного полиса ОСАГО, рассказали псковичам

27.01.2017 11:48 ПЛН, Псков

Куда жаловаться в случае проблем с оформлением электронного полиса ОСАГО, рассказал в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Глеб Чирков.

Он пояснил, что причин, по которым у автовладельца может возникнуть проблемы с оформлением полиса через Интернет, может быть несколько. Так, возможны сбои у самого получателя, связанные с низкой скоростью интернета. В этом случае необходимо обратиться к провайдеру.

Для страховых компаний существуют требования по бесперебойности работы системы выдачи электронных полисов. Так, внеплановые сбои в работе системы не должны превышать 30 минут, о плановых работах, которые могут проводиться не чаще раза в месяц, клиенты должны быть предупреждены заранее через сообщение на сайте страховой компании.

«Если у гражданина имеется проблема с оформлением полиса в электронном виде, нужно зафиксировать данный факт - сделать скриншот, а затем направить заявление на электронный адрес Банка России, указанный на сайте, по почте на адрес: Пскова, Октябрьский проспект, 8, по телефону - 69-45-14. Кроме того работает контактный центр - 88002504072», - рассказал он.

Глеб Чирков добавил, что в Банке России создана служба по защите прав потребителей. Он пообещал, что все жалобы будут рассмотрены. Если будет выявлено, что страховая компания допустила нарушения, то к ней будут применены меры надзора.

«До настоящего момента жалоб по поводу оформления полисов ОСАГО через Интернет не поступало, работа ведется в плановом режиме», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31