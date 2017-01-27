Представитель страховой компании посоветовал псковичам с осторожностью относиться к дешевым «зеленым картам»

Руководитель центра автострахования псковского филиала страховой компании «ВСК» Валерий Исачек посоветовал псковичам с осторожностью относиться к «зеленым картам», которые продаются агентами значительно дешевле, чем в офисах страховых компаний. В ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН он отметил, что на территории Псковской области особенно активны продажи «зеленых карт» сопредельных государств, в частности, Литвы.

Представитель страховой компании отметил, что официальные и неофициальные агенты имеют бланки и продают «зеленые карты» дешевле. Подлинные они или нет, клиенты таких агентов узнают, попав в ДТП за границей.

Валерий Исачек добавил, что карты другого государства продавать на территории России запрещено, поэтому посоветовал псковичам внимательнее относиться к агентам, которые продают «зеленые карты», к примеру, не за 2500 рублей, а за 1500.

Источник: Псковская Лента Новостей