Куда жаловаться в случае проблем с оформлением электронного полиса ОСАГО, рассказали псковичамКуда жаловаться в случае проблем с оформлением электронного полиса ОСАГО, рассказал в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального...
Руководитель центра автострахования советует псковичам обязательно распечатать электронный полис ОСАГО
Руководитель центра автострахования псковского филиала страховой компании «ВСК» Валерий Исачек советует псковичам обязательно распечатывать полис ОСАГО, оформленный в электронном виде. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.
Заместитель управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Глеб Чирков сообщил, что по закону автовладелец необязательно должен иметь при себе полис в бумажном виде, так как все работники ГИБДД, выезжающие на ДТП и патрулирующие город, имеют возможность проверить представленные данные через свою систему. «Но наши люди привыкли иметь бумажные полиса на руках, поэтому они могут распечатать их или получить у страховой компании», - сказал он.
Вместе с тем, руководитель центра автострахования Валерий Исачек посоветовал псковичам обязательно возить с собой полис в электронном виде. «Сложности могут возникнуть при наступлении страхового случая. До приезда инспектора участники ДТП начинают обмениваться, кто в какой компании застрахован, к кому обращаться за выплатами. А у виновника «торжества» отсутствует полис в бумажном виде, а телефон сел, он не может открыть и посмотреть», - рассказал он. Кроме того, распечатка полиса может понадобится при оформлении «евпропротокола».
«Я настоятельно рекомендую возить с собой распечатку», - добавил Валерий Исачек.
Источник: Псковская Лента Новостей