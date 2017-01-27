Руководитель центра автострахования советует псковичам обязательно распечатать электронный полис ОСАГО

Руководитель центра автострахования псковского филиала страховой компании «ВСК» Валерий Исачек советует псковичам обязательно распечатывать полис ОСАГО, оформленный в электронном виде. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

Заместитель управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Глеб Чирков сообщил, что по закону автовладелец необязательно должен иметь при себе полис в бумажном виде, так как все работники ГИБДД, выезжающие на ДТП и патрулирующие город, имеют возможность проверить представленные данные через свою систему. «Но наши люди привыкли иметь бумажные полиса на руках, поэтому они могут распечатать их или получить у страховой компании», - сказал он.

Вместе с тем, руководитель центра автострахования Валерий Исачек посоветовал псковичам обязательно возить с собой полис в электронном виде. «Сложности могут возникнуть при наступлении страхового случая. До приезда инспектора участники ДТП начинают обмениваться, кто в какой компании застрахован, к кому обращаться за выплатами. А у виновника «торжества» отсутствует полис в бумажном виде, а телефон сел, он не может открыть и посмотреть», - рассказал он. Кроме того, распечатка полиса может понадобится при оформлении «евпропротокола».

«Я настоятельно рекомендую возить с собой распечатку», - добавил Валерий Исачек.

Источник: Псковская Лента Новостей