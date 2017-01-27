«Натуральное» ОСАГО: кто выиграет, а кто проиграет

Депутаты Госдумы готовятся принять поправки к закону об ОСАГО, которые установят приоритет натурального возмещения над денежной компенсацией. Хорошо это или плохо - разбираются ведущие эксперты отрасли.

История вопроса

Первым о том, что необходимо переходить на натуральное возмещение, заговорил президент Владимир Путин - еще в апреле 2016 года он дал соответствующее поручение. Чуть позже социологи холдинга «Ромир» выяснили, что почти каждый второй россиянин предпочел бы именно такую форму компенсации. Главным образом потому, что по каско также не выплачивается денежная компенсация, автомобиль направляется страховой компанией на СТОА, и при этом нареканий от автовладельцев по качеству ремонта практически не бывает.

«Мы провели эксперимент, – рассказывает автоэксперт, редактор журнала «За Рулем» Сергей Смирнов. – Объезжали станции техобслуживания и предлагали отремонтировать пострадавшие в ДТП автомобили, исходя из расчетов Единой методики определения стоимости восстановительного ремонта. То есть по той модели, которая применялась бы, стань ремонт в приоритете над деньгами. И выяснили: сами ремонтники определяют эти расчеты как достаточные. Нас заверили, что при переходе на „натуралку“ отремонтировали бы авто из представленных цифр. И не требовали бы доплаты за износ».

Кстати, об износе. Необходимость доплаты за него при проведении ремонта всегда была камнем преткновения между страховыми компаниями и автомобилистами. «Почему мы должны доплачивать за износ из своего кармана?» – спрашивали последние. «А почему мы должны устанавливать вам новые детали, если на момент аварии они априори уже были б/у?» – возражали страховщики. Однако теперь, продвигая переход на натуральное возмещение, страховщики согласились износ не учитывать. По оценкам актуариев, это на 25% повысит их издержки.

Согласно поправкам, которые сегодня находятся в Госдуме, ответственность за надлежащий уровень работ – совместно со СТОА – будет нести страховщик. При обнаружении недостатков после проведения ремонта он будет обязан их устранить в кратчайшие сроки.

Когда поправки примут, работы у СТОА станет, конечно, больше. А это означает расширение бизнеса, развитие сопутствующих сервисов – и появление новых рабочих мест.

Частично денежные выплаты все же сохранятся. Деньгами будет компенсироваться ущерб в случае, если авто не подлежит восстановлению, или в ситуации, когда стоимость ремонта превышает страховую сумму по ОСАГО.

Минусы «натуры»

Однако есть и те, кто от перехода на «натуру» только потеряет.

По оценкам экспертов, за 2016 год ущерб от криминальной и полукриминальной деятельности всех страховых мошенников, включая «черных автоюристов», составил 40 миллиардов рублей. Именно столько недополучили автовладельцы по ОСАГО.

Схем, по которым мошенники обогащаются за счет того, что компенсация по ОСАГО выплачивается деньгами, немало. Главная из них – многократное завышение стоимости ущерба, для чего привлекаются собственные оценщики. Согласно разъяснению Верховного суда РФ, во внимание судьями должна приниматься только та оценка, которая была произведена по Единой методике расчетов стоимости восстановительного ремонта, но де-факто по ней проводятся только считанные проценты судебных разбирательств. В итоге сумма ущерба, которую страховщиков обязывает возместить суд, может превышать реальную в разы.

Еще один «фокус»: с помощью все тех же экспертов-оценщиков якобы отыскиваются «скрытые» повреждения, и «сумма ущерба» также возрастает. Причем отыскиваться они могут несколько раз. Кроме этого, организуются фальшивые ДТП, фальсифицируется Европротокол, существует масса трюков и с почтовыми отправлениями.

Среди судов-«рекордсменов» выделяется расположенный в одном из южных регионов страны. Там судья удовлетворил 90 (!) исковых заявлений на общую сумму 18,5 млн рублей. Причем в качестве истцов выступают одни и те же люди, с момента подачи иска до принятия решения проходило меньше месяца, а все решения были заочными. А самое главное, что реальные пострадавшие в аварии получили от таких истцов копейки.

«Как я понимаю, задумка в том, чтобы убрать из цепочки по возмещению деньги, – говорит автоэксперт, теле- и радиоведущий Игорь Моржаретто. – Если их не будет, а будет направление на станции техосмотра, то мошенникам не на чем будет зарабатывать. Деньги, которые сейчас оседают в их карманах, будут оставаться в системе ОСАГО, а значит, качество сервиса по ОСАГО возрастет в разы».

А оставить «деньги в системе ОСАГО» очень важно, поскольку на сегодняшний день она находится в кризисе.

По словам управляющего партнера аналитического центра НАФИ Павла Самиева, за 2015 год премии составили 218,7 млрд руб., прогнозные выплаты (напомним, что собранные за год средства выплачиваются на протяжении ряда лет) – 219 млрд руб. «Комбинированный коэффициент убыточности рынка ОСАГО в 2016 году – от 77% до 82%, что позволяет прогнозировать отрицательный финансовый результат рынка ОСАГО по договорам 2016 года за счет эффекта отложенных выплат. В 2017 году комбинированный коэффициент убыточности рынка ОСАГО составит от 90% до 100%», – отмечает Павел Самиев.

Убыточность ОСАГО – головная боль не только страховщиков и Центробанка, но и рядовых автовладельцев. Она уже стала причиной того, что в ряде регионов возникли огромные трудности с покупкой полисов: никакой бизнес не хочет работать себе в убыток.

Таким образом, сегодня депутаты могут кардинально изменить ситуацию с «автогражданкой», сделав ОСАГО «натуральным». Получится у них это или нет, узнаем в ближайшее время.

Текст подготовлен пресс-службой информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»

Источник: Псковская Лента Новостей