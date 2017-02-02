РСА заблокировал порядка 10 мошеннических сайтов по продаже полисов е-ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) заблокировал порядка 10 нелегальных мошеннических сайтов по продаже электронных полисов ОСАГО.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Союза со ссылкой на президента РСА Игоря Юргенса, в том числе мошенники «клонировали» и сам сайт РСА - в доменном имени официальное название было подменено похожим написанием - вместо autoins - autolns, где i заменена на I, весь контент и внешний вид сайта при этом полностью дублировал сайт РСА.

«Мошенники не успели воспользоваться разработкой, поскольку в тот же день РСА этот сайт заблокировал. Вероятно, целью создания этого клона являлась идея подмены ссылок публикуемых на официальном сайте РСА официальных адресов продажи электронных полисов ОСАГО на фальшивые», - отметил И. Юргенс.

Он добавил, что также РСА заблокировал порядка десятка сайтов-клонов крупных страховщиков, либо «посредников», в ряде случаев автовладельцы успели попасться на уловки мошенников, по данным фактам работу ведут правоохранительные органы. В первую очередь мошенники пытаются подделывать сайты известных для страхователей брендов, название которых не вызывает у них сомнения.

При этом президент РСА отмечает все возрастающий спрос на электронные полисы ОСАГО – с начала года число таких проданных полисов перешагнуло планку в 200 тыс. штук, тогда как за весь прошлый год показатель продаж составил 330 тыс. полисов е-ОСАГО. В последние недели каждый десятый полис ОСАГО продается онлайн, в этой связи глава объединения призвал автомобилистов к бдительности при покупке страховки.

И. Юргенс напомнил, что список официальных сайтов компаний, осуществляющих продажу е-ОСАГО, опубликован на сайте Российского союза автостраховщиков. Купить электронный полис можно только напрямую у страховщика, продажа любыми посредниками запрещена законодательно, подчеркнул он.

Глава союза также призвал проверять действительность полиса на сайте РСА, этот сервис разработан специально для потребителей и ГИБДД.

Источник: Псковская Лента Новостей