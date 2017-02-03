ТОП-5 «самых дорогих» сосулек составила одна из российских страховых компаний

Аналитики «АльфаСтрахования» составили рейтинг самых дорогих сосулек 2016 года, с которыми пришлось встретиться автомобилям их клиентов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, пальма первенства на наибольшему убытку принадлежит сосульке из Тюмени, которая, спикировав на заднее стекло автомобиля Porsche, разбила его вдребезги. Убыток составил 238 тысяч рублей.

Второе место в рейтинге занимают нижегородские сосульки, градом обрушившиеся на крышу автомобиля Renault. Следы от снега и льда больше напоминают вмятину от упавшего дерева. Убыток достиг 167 тысяч рублей.

На третьем месте сосулька, которую поймал еще один тюменский клиент фирмы. Его верный Volvo пострадал на 152 тысяч рублей. Сила притяжения сыграла злую шутку и с автовладельцем из Екатеринбурга, которому пришлось потратить на ремонт автомобиля 137 тысяч рублей. Крыша и лобовое стекло внедорожника заметно деформировались от упавшей на него свежей наледи.

Замыкает пятерку самых опасных и дорогих сосулек России столичная сосулька. В результате ущерба от ее падения страховая фирма выплатила 120 тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей