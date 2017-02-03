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Выплаты страховщиков ОСАГО в январе 2017 года превысили объем собранных премий - РСА

01.03.2017 12:18 ПЛН, Псков

Объем сборов страховщиков ОСАГО в январе 2017 года составил 14,053 млрд рублей, а выплаты за этот период достигли 14,321 млрд рублей. Таким образом, уровень выплат в этом сегменте страхования превысил 100%. Об этом свидетельствуют предварительные сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по результатам января 2017 года, подготовленные Российским союзом автостраховщиков (РСА).
 
«Эти показатели наглядно иллюстрируют то, что в ОСАГО наблюдается системный кризис, который только усугубляется. Страховые компании подтверждают убыточность этого вида бизнеса. Комбинированный коэффициент убыточности, при расчете которого учитываются не только размер собранной премии и произведенных выплат, но и резервы, уже давно превышает 100%», - пояснил президент союза Игорь Юргенс.
 
По его данным, сумма выплат по страховым случаям в январе текущего года выросла на 77% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, когда этот показатель составил 8,085 млрд рублей. Прирост объем собранной премии в январе составил 6% к январю 2016 года (13,237 млрд рублей).
 
Средняя выплата в ОСАГО в январе 2017 года выросла на 23% и составила 71,347 тыс. рублей, а средняя премия сократилась на 2% - до 6,047 тыс. рублей. Средняя выплата в январе 2016 года была на уровне 57,820 тыс. рублей, средняя премия – 6,173 тыс. рублей.
 
По его словам, сильный рост выплат – это последствия повышения лимитов в ОСАГО в 2014 году, который максимально проявился в прошлом году, а также деятельности недобросовестных юридических посредников и групп страховых мошенников. «Эти люди, искусственно завышают размеры выплат, используя несовершенство законодательства. Тем самым они уводят с рынка огромные суммы, которые оседают в их карманах и не достаются страхователям», - отметил И. Юргенс.
 
Снижение размера средней премии связано с тем, что тарифы по ОСАГО остаются на прежнем уровне. «Кроме того, играет роль число водителей, которые имеют скидку по ОСАГО, то есть понижающий коэффициент «бонус-малус». За 2016 год число таких водителей увеличилось на 2,1 млн человек, по состоянию на конец 2016 года скидку имели 78% автолюбителей», - добавил президент союза.
 
РСА также зафиксировал прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года числа заключенных договоров ОСАГО на 8%. «И это с учетом того, что в январе россияне отдыхали почти всю первую декаду месяца, соответственно, активность в заключении договоров была не самой высокой. Рост числа заключенных договоров РСА связывает с запуском масштабного проекта по обеспечению доступности «автогражданки» - обязательных продаж электронного ОСАГО», - отметил И. Юргенс.
 
Он также добавил, что увеличение числа заключенных договоров является и следствием большой работы, которую ведет союз в рамках борьбы с мошенничеством, в частности, обращением на рынке фальшивых бланков полисов ОСАГО. «В прошлом году мы успешно провели кампанию по переходу страховщиков ОСАГО на продажу полисов на новых бланках», - заявил он.

Источник: Псковская Лента Новостей



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