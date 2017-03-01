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ОНФ просит Центробанк проверить страховщиков, на сайтах которых невозможно оформить электронный полис ОСАГО

06.03.2017 13:43 ПЛН, Псков

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» обратились в Центробанк РФ с просьбой проверить страховые компании, которые несмотря на вступивший в силу с 1 января 2017 года закон, обязывающий страховщиков продавать «автогражданку» в электронном виде, некачественно предоставляют эту услугу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ.

Страховщиков обязывают обеспечить бесперебойную продажу электронных полисов поправки в закон об ОСАГО, которые в июне 2016 г. подписал президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин. Согласно документу, страховщик обязан обеспечить возможность заключения договора ОСАГО в электронном виде всем, кто обратится к нему с заявлением. Изменения в закон об ОСАГО вступили в силу с 1 января 2017 г. При общем изменении ситуации к лучшему, в Общероссийском народном фронте отмечают, что не во всех регионах автолюбители действительно могут купить электронный полис ОСАГО.

Так, активисты Народного фронта в Самаре провели серию «контрольных закупок»: они проверили 14 присутствующих в регионе страховых компаний на возможность оформить у них электронный полис. Как показала общественная проверка, сайты девяти страховщиков не позволили оформить ОСАГО в электронном виде. Сложности в получении электронных полисов были выявлены и в других регионах: например, в Удмуртии на сайтах трех проверенных общественниками компаний воспользоваться услугой оказалось затруднительно, в Северной Осетии активисты ОНФ также отмечали, что официальные сайты страховых компаний функционируют не на должном уровне.

Попытки оформить полис наталкивались на сообщения о технических проблемах, «зависание», перенаправление на сайт другой страховой организации, невозможность указать в электронном бланке субъект РФ, номер полиса или диагностической карты. При этом, согласно нормативу ЦБ РФ, суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 мин. в сутки, а при необходимости проведения плановых технических работ страховая компания обязана не менее, чем за сутки разместить на главной странице своего сайта уведомление с указанием даты и времени их окончания. Выполнения всех этих требований активисты ОНФ на сайтах страховщиков не обнаружили.

Результаты мониторингов руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Виктор Климов направил в адрес главы Банка России Эльвиры Набиуллиной с просьбой проверить страховые компании, на сайтах которых активисты зафиксировали сбои. К обращению в Центробанк приобщены данные мониторинга публичных обращений граждан с жалобами на страховые компании, имеющие лицензию на заключение договоров ОСАГО. Мониторинг показал, что наибольшее число жалоб потребителей (39%) связано с проблемами в системе электронного оформления полисов (периодическая неработоспособность системы, невозможность по разным причинам заполнить электронные формы заявлений). По оценкам экспертов ОНФ, многочисленные жалобы свидетельствуют о том, что страховщики умышленно препятствуют заключению договоров ОСАГО в электронном виде, несмотря на требования закона и регулятора. Они поясняют, что в довесок к электронному полису нельзя навязать дополнительные страховки, а коэффициент бонус-малус (КБМ) рассчитает точная бездушная машина, а не заинтересованный в увеличении итоговой суммы сотрудник страховой компании.

«Конечно, выборка нашего мониторинга недостаточно велика. За первый месяц нового года на публичных ресурсах появилось чуть больше сотни обращений. Вместе с тем, для нас показательно, что страховому рынку не хватило шести месяцев тестового периода, чтобы наладить уверенную работу электронных сервисов. Оно и понятно - страховщикам не особенно хочется продавать ОСАГО в электронном виде, и наши пробные закупки это лишний раз подтверждают. Фактически для потребителя тестовый период наступил только сейчас. Сколько времени надзор еще даст на раскачку страховому рынку - это вопрос. Понятно, что потребителю тоже нужно привыкнуть, но страховщикам не следует забывать об обязательствах, возложенных на них тем же законом, и следует поторопиться с устранением технических проблем», - подчеркнул руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Виктор Климов.

По его словам, масштаб этой проблемы с наступлением весны грозит существенно вырасти - ведь в теплое время года на дорогах России традиционно растет число автолюбителей, оформляющих краткосрочную страховку. В прошлые годы это неизменно вызывало и рост количества жалоб со стороны автовладельцев на страховщиков и даже драки в очередях за полисами, напоминает эксперт.

Источник: Псковская Лента Новостей



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