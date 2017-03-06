58 тыс. 189 рублей составила средняя выплата по ОСАГО в Псковской области за 6 месяцев 2016 года

58 тыс. 189 рублей составила средняя выплата по ОСАГО в Псковской области за 6 месяцев 2016 года. Об этом говорится в данных, предоставленных Российским союзом автостраховщиков (РСА).

РСА составил очередной рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов – за 2016 год.

Рейтинг содержит информацию о частоте страховых случаев, средней выплате, отношении судебных к несудебным выплатам, отношении накладных расходов в суде к сумме основного требования, приросте договоров, об уровне выплат в конкретном субъекте РФ. По каждому из этих показателей регион занимает свое место, и это отражено в рейтинге. Кроме того, исходя из суммы мест, территория занимает определенную строчку в общем, итоговом, рейтинге РСА.

На первых 20 местах – субъекты с максимально негативными показателями, то есть «красная зона». В ней находятся те регионы, где средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели значительно выше средних по России, пояснил президент союза. В середине рейтинга – «желтая зона» (с 21 по 40 места). Ситуация в этих регионах оценивается как пограничная, то есть в любой момент она может перейти в критическую – «красную зону». На последних местах расположились регионы так называемой «зеленой зоны», где проблем с мошенничеством практически нет или их удается решать, убыточность приемлема или отсутствует.

Псковская область попала в «зеленую» зону. Частота страховых случаев составляет 4,2%, отношение судебных к несудебным выплатам по ОСАГО составило 5,8%.

В целом по России частота страховых случаев по итогам прошлого года составила 5,8% (по итогам 9 месяцев 2016 года - 5,4%), средняя выплата – 71,768 тыс. рублей (за 9 месяцев – 69,146 тыс. рублей), отношение судебных выплат к несудебным – 14,0% (за 6 месяцев – 13,8%), отношение накладных расходов в суде к сумме основного требования – 100% (за 9 месяцев – 99%), уровень выплат с учетом нормы РВД – 91% (по итогам 9 месяцев – 82%).

Источник: Псковская Лента Новостей