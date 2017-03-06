www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Прекрасное далеко Коды регионов на автономерах Трезвый город При попытке скрыться врезался в забор Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Коды регионов на автономерах Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   
ТОП-5 «самых дорогих» сосулек составила одна из российских страховых компаний

ТОП-5 «самых дорогих» сосулек составила одна из российских страховых компаний

Аналитики «АльфаСтрахования» составили рейтинг самых дорогих сосулек 2016 года, с которыми пришлось встретиться автомобилям их клиентов.   Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, пальма первенства на наибольшему...

58 тыс. 189 рублей составила средняя выплата по ОСАГО в Псковской области за 6 месяцев 2016 года

07.03.2017 12:02 ПЛН, Псков

58 тыс. 189 рублей составила средняя выплата по ОСАГО в Псковской области за 6 месяцев 2016 года. Об этом говорится в данных, предоставленных Российским союзом автостраховщиков (РСА).

РСА составил очередной рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов – за 2016 год.

Рейтинг содержит информацию о частоте страховых случаев, средней выплате, отношении судебных к несудебным выплатам, отношении накладных расходов в суде к сумме основного требования, приросте договоров, об уровне выплат в конкретном субъекте РФ. По каждому из этих показателей регион занимает свое место, и это отражено в рейтинге. Кроме того, исходя из суммы мест, территория занимает определенную строчку в общем, итоговом, рейтинге РСА.

На первых 20 местах – субъекты с максимально негативными показателями, то есть «красная зона». В ней находятся те регионы, где средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели значительно выше средних по России, пояснил президент союза. В середине рейтинга – «желтая зона» (с 21 по 40 места). Ситуация в этих регионах оценивается как пограничная, то есть в любой момент она может перейти в критическую – «красную зону». На последних местах расположились регионы так называемой «зеленой зоны», где проблем с мошенничеством практически нет или их удается решать, убыточность приемлема или отсутствует.

Псковская область попала в «зеленую» зону. Частота страховых случаев составляет 4,2%, отношение судебных к несудебным выплатам по ОСАГО составило 5,8%.

В целом по России частота страховых случаев по итогам прошлого года составила 5,8% (по итогам 9 месяцев 2016 года - 5,4%), средняя выплата – 71,768 тыс. рублей (за 9 месяцев – 69,146 тыс. рублей), отношение судебных выплат к несудебным – 14,0% (за 6 месяцев – 13,8%), отношение накладных расходов в суде к сумме основного требования – 100% (за 9 месяцев – 99%), уровень выплат с учетом нормы РВД – 91% (по итогам 9 месяцев – 82%).

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31