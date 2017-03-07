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Госдума одобрила законопроект о досудебном урегулировании споров при прямом возмещении убытков по ОСАГО
10.03.2017 21:02 ПЛН, Псков
Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект о досудебном урегулировании споров между страховщиками при прямом возмещении убытков по ОСАГО. Об этом сообщается на сайте Думы.
Документ, внесенный Верховным судом России, предусматривает создание комиссии для урегулирования споров между страховщиками, застраховавшими гражданскую ответственность лиц, причинивших ущерб при ДТП, и страховыми компаниями, осуществившими прямое возмещение убытков, пишет «Газета.Ru».
Источник: Псковская Лента Новостей
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