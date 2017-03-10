Новые автомобили лишатся гарантии из-за реформы ОСАГО

Государственная Дума РФ во втором чтении одобрила ужесточение законопроекта об ОСАГО, предполагающее отмену выплаты при ДТП деньгами. Среди прочего страховщики добились, что только двухлетние автомобили смогут ремонтироваться у официальных дилеров по направлению от страховой компании после ДТП, все остальные - в неавторизованных сервисах. И это при том, что подавляющее число автокомпаний дает трехлетнюю (реже четырех-пятилетнюю) заводскую гарантию на новые машины. Автодилеры и автопроизводители пояснили «Лайфу», что такой «пункт» поправок гарантирует человеку только одно - большие проблемы при наступлении страхового случая.

При ДТП выбирать автосервисы для кузовного ремонта своего авто россияне будут из того списка, который предоставит страховщик. Если автомобиль не старше двух лет, то его направят к официальному дилеру, но не к тому, который продал этот автомобиль, а к тому, с которым у страховой есть договор о сотрудничестве. Ремонт у официалов осуществляется только с использованием дорогих оригинальных запчастей (таково требование автопроизводителей), а цена норма-час в целом выше показателей по рынку. Разница среднего чека у официала и обычной техстанции может достигать двойного размера. Логично, что при продавливании нынешних поправок ОСАГО страховщики всячески противились заезду их клиента на ремонт к авторизованным дилерам.

Автомобилисты, которым не посчастливится попасть в ДТП на третий (а если гарантия позволяет - на четвёртый и пятый год), рискуют потерять гарантию автокомпании.

«Требования по качеству автомобиля или запасных частей и аксессуаров не принимаются к возмещению производителем, если недостатки возникли из-за того, что ранее автомобиль подвергся неквалифицированному ремонту на предприятии, не являющемся официальным дилером марки Audi», - рассказала руководитель пресс-службы российского представительства Audi Сауле Тайшанова.

Иными словами, можно не рассчитывать на замену узлов, агрегатов и самого автомобиля (а такое сейчас случается часто) после ремонта в аффилированной СТО страховщика. И эта проблема касается не только премиум-сегмента, но и автомобилей доступных, например, как Renault.

«В обязательства производителя входит безвозмездно устранить недостатки, имеющие производственное происхождение. Однако в случае если будет выявлена причинно-следственная связь между проведением ремонта в стороннем сервисе и возникшей в автомобиле неисправностью, которая имеет не заводское происхождение, устранение данной конкретной неисправности и вызванных ею последствий не будет покрываться гарантией производителя», - объяснила пресс-атташе российского офиса Renault Анна Гемиш.

К примеру, во время аварии повреждена оптика и взамен разбитых фар в стороннем сервисе установили новые. Производитель автоматом получает право отказать в гарантийном ремонте электропроводки, так как до этого её трогали сервисмены неавторизованного сервиса.

По мнению автомобильного адвоката Сергея Радько, ситуацию усугубит то, что неавторизованные сервисы имеют обычай ставить на битый автомобиль не оригинальные запчасти, а бэушные или китайские аналоги. И вскроется это только при гарантийной поломке.

Автовладелец, конечно же, может попытаться доказать, что между ремонтом в страховой СТО и последующей гарантийной поломкой нет связи, но теперь бремя доказательства лежит исключительно на его плечах. А это означает начало судебного разбирательства.

«Доказать обратное автовладельцу будет очень тяжело. Кроме того, оплачивать экспертизу автовладельцу придётся самостоятельно, - констатирует президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев. - На наш взгляд, в этом решении отсутствует логика — есть предусмотренный производителем период гарантии, в который автомобиль должен направляться на ремонт только в авторизованный сервис. Кроме того, это нарушение конституционных прав граждан, которые должны иметь равные условия. Получается, что те, у кого гарантия 2 года, получают её в полном объёме, а права тех, у кого гарантийный срок больше — ущемляются».

Впрочем, вообще изначально не планировали ремонт у официалов. Скорректировали поправки депутаты, которые передвигаются преимущественно на BMW и Mercedes-Benz с двухлетней гарантией. Страховщики и сейчас поясняют, что направление к официальным дилерам в нынешних тарифах не заложено.

«Мы возражаем против подобного подхода. Система ОСАГО не предусматривает "привязку" к гарантийным обязательствам, стоимость полиса от этого не зависит, поэтому не может зависеть порядок урегулирования. Данное предложение - будь то два, три или пять лет - экономически необоснованно», - сообщили в пресс-службе РСА.

Источник: Псковская Лента Новостей