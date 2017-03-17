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Более миллиона россиян добились пересчета стоимости ОСАГО

21.03.2017 08:44 ПЛН, Псков

Эксперты считают, что российские автолюбители регулярно переплачивают за ОСАГО, поскольку страховщики ошибочно рассчитывают коэффициент бонус-малус (КБМ), на основании которого определяется итоговая стоимость полиса в зависимости от безаварийного стажа водителя, пишут «Известия».

Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщает, что за год с небольшим свыше 1 млн автомобилистов по всей стране добились пересчета КБМ. При этом точное количество водителей, которые по-прежнему продолжают переплачивать за полисы ОСАГО, неизвестно.

КБМ предусматривает предоставление бонусов водителям, которые не становятся виновниками аварий, и снижение коэффициента для виновников ДТП. Коэффициент ротируется по 15 классам, максимальная скидка на страховку при этом достигает 50%.

Оказалось, что при оформлении ОСАГО страховые агенты снижают водителям класс КБМ, чтобы повысить стоимость полисов, поскольку это выгодно им самим.

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс пояснил «Известиям», что ошибки при расчете КБМ могут возникать по разным причинам, включая невнимательность самих автомобилистов. Они, например, забывают уведомить страховую компанию о замене паспорта или водительских прав. В результате страховщик не находит сведений о покупателе страховки в электронной базе и ведет расчеты как для нового автовладельца, без скидки.

Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что ответственность за происходящее во многом лежит на самих водителях, которые не пытаются отстаивать собственные права.

Официальный представитель компании «АльфаСтрахование» Юрий Нехайчук напомнил, что уже больше года в России действует упрощенный механизм восстановления КБМ для автовладельцев: на сайте каждого страховщика, продающего ОСАГО, должен быть раздел проверки коэффициента, где можно найти свои данные по ФИО и номеру водительского удостоверения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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