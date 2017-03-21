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Путин подписал закон о введении натуральной компенсации по ОСАГО для новых договоров

28.03.2017 16:23 ПЛН, Псков

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении натуральных выплат в обязательном автостраховании гражданской ответственности (ОСАГО) для новых договоров. Как пишет «Интерфакс», соответствующий документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
 
Согласно закону, станция техобслуживания (СТО) должна находиться не дальше 50 км от места происшествия или от места жительства гражданина, за исключением случаев, когда страховщик организовал и оплатил транспортировку поврежденного транспортного средства до места проведения восстановительного ремонта.
 
Новые автомобили, не старше двух лет, должны будут ремонтироваться на станциях техобслуживания официальных дилеров. Гарантийный срок на работы по восстановительному ремонту поврежденного транспортного средства составляет 6 месяцев, а на кузовные работы и работы, связанные с использованием лакокрасочных материалов, - 12 месяцев.
 
При наступлении страхового случая ремонт может осуществляться на станции из реестра страховщика либо на выбранной гражданином станции после ее согласования со страховой компанией. При ремонте должны использоваться только новые детали, если страхователь не дал своего согласия на использование б/у деталей.
 
В документе также определены случаи, когда гражданин сможет получить денежное возмещение вместо ремонта.

Источник: Псковская Лента Новостей



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