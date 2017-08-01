Минфин подготовил защищающие водителей поправки к закону об ОСАГО

Минфин России предлагает серьезно изменить работу ОСАГО: страховщики смогут устанавливать только понижающие стоимость полиса коэффициенты, водителям же предложат три варианта наполнения полиса с лимитами выплат до 2 млн руб., а также возможность заключать договор более чем на год. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По проекту Минфина, ЦБ будет устанавливать лишь границы базового тарифа, конкретное же значение будет определять непосредственно страховщик на основе целого ряда факторов, например вида собственника, типа и целей использования транспортного средства. Для этого страховщик сможет самостоятельно вводить те или иные понижающие стоимость коэффициенты.

Речь, в частности, идет о коэффициенте, который меняется в зависимости от манеры вождения автомобилиста, - для его определения в законопроекте предусмотрена возможность установки на автомобиль устройств телематики, которые будут отслеживать стиль езды, пишет «Газета.ру».

А вот существующие сегодня территориальный коэффициент и коэффициент мощности двигателя Минфин, наоборот, предлагает удалить, заменив их в общей формуле расчета стоимости полиса на коэффициент нарушения ПДД. Он будет учитывать грубые нарушения водителем правил, например превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, вождение в нетрезвом виде, проезды на запрещающий сигнал светофора и т.д.

Из текста законопроекта следует, что автомобилистам по-прежнему будет предложено три варианта наполнения страхового полиса: с лимитами по выплатам в 500 тыс. руб. по вреду жизни и здоровью и 400 тыс. руб. по вреду имуществу, а также варианты с лимитами в 1 млн или 2 млн руб. по обоим видам вреда.

Кроме того, Минфин хочет запретить страховщикам навязывать клиентам альтернативные варианты полисов или необоснованно отказывать в заключении договора по выбранному автовладельцем тарифу.

Предлагается увеличить и срок, на который автовладельцы смогут приобретать полисы ОСАГО, - он может быть более года.

Страховщики будут поставлены в жесткие рамки и при невыплате возмещения - неустойка за просрочку направления клиенту мотивированного отказа в выплате в таком случае составит 200 руб. в день, но не более 10 тыс. руб. в целом.

Предлагаемые Минфином изменения направлены на защиту автовладельцев и либерализацию отрасли. В итоге поправки должны привести к отказу государства от тарифного регулирования этой сферы.

Законопроект направлен на «продолжение вектора перехода от жесткого регулирования к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и неценовым факторам».

Между тем, по информации «Коммерсанта», сами страховщики предложениями оказались недовольны. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) уже отправили свои предложения к проекту в Минфин. Так, в РСА возражают против повышения лимитов до 1–2 млн руб., настаивая на сохранении нынешних 400–500 тыс. руб. Также участники рынка настаивают на сохранении коэффициентов мощности и территорий, утверждая, что они могут быть исключены только при окончательно свободных тарифах. Максимальный размер цены полиса в РСА хотят ограничить не трех-, а пятикратным значением базовых тарифов. Страховщики также выступают за самостоятельное распоряжение повышающими коэффициентами (например, при нарушении ПДД) и настаивают на исключении из проекта многолетних договоров, мотивируя это тем, что потребуется глобальный перерасчет тарифов.

Кроме того, рынку не нравится установка за свой счет средств телематики на автомобиль клиента.

Напомним, это уже не первое предложение по масштабному изменению отрасли страхования автогражданской ответственности. Так, в конце мая ЦБ предложил изменить порядок расчета стоимости полиса. В проекте предлагалось разделить всех водителей на семь возрастных групп и учитывать их при расчете стоимости полиса вместе с продолжительностью водительского стажа.

Так, некоторые категории молодых водителей, например автомобилисты в возрасте 22–24 лет со стажем вождения до четырех лет, а также водители 25–29 лет, имеющие стаж до одного года, смогут получить максимальный коэффициент, равный 1,8. Кроме того, максимальный коэффициент предлагается применять и ко всем водителям от 16 до 21 года. Страховка для них будет стоить дороже, чем для более опытных автомобилистов, которые, если изменения будут одобрены, впервые смогут получить скидку на страховой полис.

В то же время автомобилисты старше 49 лет и имеющие более 14 лет стажа, по проекту, должны получить минимальный коэффициент, который равен 0,66. Таким образом, скидка для этой категории водителей составит около 34%.

Источник: Псковская Лента Новостей