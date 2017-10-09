Средняя выплата по ОСАГО в Псковской области составляет почти 70 тысяч рублей

Средняя выплата по ОСАГО в Псковской области составляет 69 601 рубль. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие данные за первое полугодие 2017 года в ходе семинара по финансовой грамотности в Санкт-Петербурге привел начальник отдела регулирования имущественного страхования Банка России Сергей Бабич. Он отметил, что такую статистику ведет Российский союз автостраховщиков.

Частота страховых случаев в регионе составляет 4,2% на все заключенные договоры ОСАГО. Отношение судебных и несудебных разбирательств - 3,9%. При этом в Псковской области идет снижение прироста договоров ОСАГО на 1,5%.

В целом по России процент страховых случаев составляет 6,3%, средняя выплата - 78 629 рублей.

По словам Сергея Бабича, средняя выплата по ОСАГО в РФ превышает среднюю выплату по КАСКО, в связи с чем договоры обязательного автострахования можно считать не вполне рыночным продуктом, а, скорее, несущим социальную функцию.

Источник: Псковская Лента Новостей