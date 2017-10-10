Осторожно подходить к заключению электронных договоров ОСАГО призывают эксперты

Осторожно подходить к заключению электронных договоров ОСАГО призывают эксперты. О случаях мошенничества при заключении е-ОСАГО в ходе семинара по финансовой грамотности в Санкт-Петербурге рассказал начальник отдела регулирования имущественного страхования Банка России Сергей Бабич, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, с особой осторожностью нужно относиться к заключению электронных договоров через посредников, которые навязывают свои услуги. Схема действует следующим образом: посредник берет с клиента, к примеру, 500 рублей за оформление плюс 3000 рублей за сам страховой полис. Человек действительно получает полис ОСАГО, но впоследствии оказывается, что посредник при заключении договора обязательного страхования указывает неверные данные об автотранспортном средстве, уменьшая количество лошадиных сил и приписывая его к совершенно другому региону. Затем недобросовестный посредник механически меняет данные на верные, отправляя полис страховщику. При наступлении страхового случая такой документ автовладельца не защитит.

Добавим, что с начала года в Псковской области, по официальным данным Российского союза автостраховщиков, заключено 15 536 электронных договоров ОСАГО.

При возникновении проблем с заключением договоров в онлайн-режиме и в случаях, когда «страховщики бегают от страхователей» Сергей Бабич советует жаловаться в Банк России. Это поможет наказать страховщика и в дальнейшем не допускать таких случаев.

Источник: Псковская Лента Новостей