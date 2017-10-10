Минкомсвязи придумало способ борьбы с автостраховщиками-мошенниками

Минкомсвязи подключит страховщиков по ОСАГО к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), что должно помочь в борьбе со страховщиками-мошенниками, которые занижают стоимость полисов, вводя ложные данные, пишут «Известия».

С августа 2016 года страховые компании продают электронные полисы ОСАГО. Иногда посредники представляются агентами и намеренно неверно указывают данные о мощности двигателя автомобиля, категории транспортного средства или географии. Причем клиент получат из рук таких «страховщиков» поддельный полис, в котором содержатся верные данные. Введенные же в базу поддельные сведения позволяют мошеннику снизить стоимость полиса, при этом с клиента берется полная сумма, а разницу мошенник оставляет себе.

Минкосмсвязи разработало меру борьбы с этой схемой, предоставив страховщикам доступ в систему межведомственного электронного взаимодействия, через которую возможно будет верифицировать личность владельца и подтвердить минимальный набор сведений, что должно исключить возможность вводить поддельные сведения.

Источник: Псковская Лента Новостей