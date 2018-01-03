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Фотофакт: Легче знаки поставить, чем ямы засыпать?

За последнее время на дорогах Пскова появилось несколько новых дорожных знаков. На ул. Кузбасской дивизии перед въездом на кольцо знак неровной дороги и рекомендуемая скорость движения - 20 км в час.

А через несколько метров после знака - здоровенные ямы.

Аналогичный набор дорожных знаков появился и при въезде на Октябрьский виадук. Весь мост просто усеян углублениями.





Спасибо, конечно, что предупреждаете, но может сделать все-таки хоть временную засыпку? Или теперь по всему городу будем ставить такие знаки? Это же тоже денег стоит!

Водитель