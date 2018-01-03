Фотофакт: Легче знаки поставить, чем ямы засыпать?

За последнее время на дорогах Пскова появилось несколько новых дорожных знаков. На ул. Кузбасской дивизии перед въездом на кольцо знак неровной дороги и рекомендуемая скорость движения - 20 км в час.
А через несколько метров после знака - здоровенные ямы.
Аналогичный набор дорожных знаков появился и при въезде на Октябрьский виадук. Весь мост просто усеян углублениями.
Спасибо, конечно, что предупреждаете, но может сделать все-таки хоть временную засыпку? Или теперь по всему городу будем ставить такие знаки? Это же тоже денег стоит!
Водитель