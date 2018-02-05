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Фотофакт: А когда дороги чистить будут?

А когда в Пскове будут чистить дороги?

Почему утром все должны передвигаться по каше и стоять в пробках, опаздывая на работу?

Двигаться в таких условиях очень опасно: и водителям, и пешеходам. Пожалейте псковичей.

Водитель