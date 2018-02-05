Интерактив: «бессовестная» парковка у «Магнита Семейного»

На участке ул. Свердлова от ул. Калинина до Советской завершаются работы по устройству основания под проезжую часть

На участке ул. Свердлова от ул. Советской до Октябрьского проспекта продолжаются работы по замене инженерных сетей

Движение по ул. Свердлова от Октябрьского проспекта до ул. К. Маркса осуществляется по тупиковой схеме

Участок улицы Свердлова от ул. К. Маркса до ул. Воровского в Пскове все еще закрыт для движения автотранспорта