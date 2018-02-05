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АвтоМир / Интерактив

Интерактив: «бессовестная» парковка у «Магнита Семейного»

11.02.2018 18:52|ПсковКомментариев: 18

Купить себе дорогую машину или «блатной» номер можно, а вот мозги и совесть - никогда.

Тротуар вдоль парковки около «Семейного» Магнита на ул. Труда.

Пешеход.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 18Версия для печати
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