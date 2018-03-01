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Фотофакт: На Звездной сегодня ждут открытие нового катка

На улице Звездной в Пскове в скором времени появится новый каток. На проезжей части разлилась огромная лужа.

Пока вода не замерзла, от нее идет пар.

Автомобили объезжают «озеро» по тротуарам. Коммунальных служб на месте аварии пока нет.