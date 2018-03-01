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Интерактив: К чему ремонт?

В субботу был обнародован План благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» на 2018 год. В графике капитального ремонта автомобильных дорог и тротуаров в 2018 году с удивлением обнаружил п. 1.4, согласно которому в 2018 году планируется ремонт ул. Герцена в городе Пскове протяженностью 1,142 км (расстояние от ул. Труда до ул. Ипподромной) стоимостью 4671,0 тыс. рублей.

И это при том, что в 2017 году на улице Герцена уже был уложен новый слой асфальта от ул. Труда до ул. Ипподромной. Сразу подумалось - вдруг что-то случилось на ул. Герцена и ее действительно надо ремонтировать? В воскресенье специально изменил привычный маршрут и проехался по включенной в график капитального ремонта улице Герцена от начала до конца - новый ровный уложенный по технологии асфальт, ни одной ямы.

Очень хочется узнать для чего и что именно собираются капитально ремонтировать на улице Герцена? Почему ей уделяется такое внимание, хотя ее продолжением являются многострадальные улицы Ипподромная, Крупской, Хлебный проезд и Аллейная, о чем уже писалось на ПЛН? Заасфальтировав эти улицы, можно получить прекрасную развязку в обход центра города с улиц Леона Поземского и Труда к улицам Кузнецкой, Инженерной, Вокзальной, Льва Толстого и в обратном направлении. Кроме того, будет обеспечена доступная среда у храма Иоанна Богослова на Мишариной горе (Аллейная, 14).

Подумайте, может быть стоит изменить этот п. 1.4? Если нет, то хотя бы объясните смысл капитального ремонта капитально отремонтированной в 2017 году дороги.

Алексей