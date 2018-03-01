АвтоМир / Интерактив

Интерактив: Помогите найти хозяина

На улице Плехановский посад, 63 уже почти четыре месяца стоит лада 2107 светлого цвета № Е 477 ЕС 60. За это время никто к ней не пришел. В машине написан номер телефона. Звонили, никто не отвечает. Сообщили в ГИБДД, машина в угоне не числится.

Возможно кто-то не знает где его машина. Почему-то ее бросили и хозяин не приходит.

Здесь в районе уже был случай, об угоне не было заявлено по причине того, что хозяин то ли был в больнице, то ли в командировке. А машина оказалась в угоне. Прошу неравнодушных помочь найти хозяина.

Галина