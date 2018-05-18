Фотофакт: Очень спешил

Улица Спегальского и Комиссаровский переулок закрыты для движения автотранспорта

На автодороге Петербург-Псков вводится ограничение движения в связи с ремонтом моста через Плюссу

Дорожники в субботу приступают к ремонту двух мостов на федеральной трассе Р-23 в Псковской области

В Пскове ограничат движение транспорта в районе ж/д переезда на улице 128-й Стрелковой дивизии