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Интерактив: Угрозы в действии

Вчера вечером практически под дождичек, внезапно и долгожданно накрывший город, на улице Байкова состоялись «показательная порка» и эвакуация соответственно автовладельцев и автомобилей, оставленных вдоль улицы. Был эвакуирован один Nissan, оштрафован владелец одного BMW, устно предупрежден владелец Subaru, собиравшейся припарковаться. Не совсем понятно, какие санкции постигли владелицу KIA.

Акция возмездия явно была подставная по наводке кого-то из излишне активных граждан близлежащих домов, поскольку около Байкова, 2 никто машины не трогал, а машины там стоят регулярно и разъехаться там зачастую сложнее ввиду отсутствия кармана (хоть какое-то, да уширение, пусть даже со стоящими в нём машинами).

По полученной информации от виновных/пострадавших, сотрудники ГИБДД что-то невнятно объясняли про установленные знаки и нарушение ПДД.

Хотелось бы получить наконец-то внятное объяснение установленным вдоль улицы знакам 3.27 «Остановка запрещена» вкупе с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». Прошла информация, что их установили в преддверии ремонта улицы, конкурс на проведение которого в 2019 году недавно выиграла некая компания. Но ремонта в ближайший год мы не увидим, судя по всему. Тем более, что улица Байкова требует не «ремонта 573 метров улицы и проведения устройства покрытия Н=5см из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В марки 2 (габбро-диабаз)», а глобальной реконструкции с расширением проезжей части и обустройством парковочных карманов, благо что ширина улицы позволяет грамотно это сделать.

Читатель ПЛН