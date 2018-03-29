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Не на все четыре стороны

Жизнь автомобилиста полна сюрпризов. Не дает скучать правительство: то поменяет правила проезда круговых перекрестков, то заставит одевать светящиеся жилетки. Весна никак не может определиться со своими планами: с утра гололёд и замерзшие замки, днем непроходимые топи, изгрызенный асфальт. А тут еще очередную порцию нововведений подбросила городская комиссия по безопасности дорожного движения. Со дня на день они должны воплотиться в жизнь.

Сюрприз номер один. При движении к Рижскому проспекту по улице Горького со стороны Конной можно будет двигаться только направо и налево. Движение прямо в сторону площади радиозавода запретят с благородной целью - исключить конфликтную точку пересечения транспортных средств.

Авторы предложения из ГИБДД честно признались: идея абсурдная, но только на первый взгляд. После «оптимизации» на «Четырех углах» сохранилось три пешеходника. А значит, при движении с Коммунальной и Горького водители смогут беспрепятственно поворачивать на Ольгинский мост. Пешеходов нет, встречный поток уберут. Предугадывается и следующий шаг - предложение узаконить поворот налево на Ольгинский мост из двух полос, как на дамбе.

Минус: мы лишимся возможности проехать по Горького прямо к радиозаводу. Данный маневр ежечасно выполняют десятки автомашин. Предполагается, что все они поедут через улицу Петровскую, и это не очень здорово. Чем это плохо для водителей: если едем с Рижского проспекта по Петровской на Коммунальную, нас ждут «лежачие полицейские». И чем плохо для автоненавистников и пешеходов: возле детского сада №26 (Ласточка) будет больше «транзитного» транспорта. Зато на переходе через ул. Горького у бывшей школы №14 меньше.

Еще один нюанс: сейчас дорожные знаки разрешают мотоциклистам движение по Горького через Рижский проспект только прямо. После изменения схемы проезда перекрестка им вообще придется забыть этот перекресток. Ждем жалоб после начала мотосезона.

Можно предположить и будущее ограничение стоянки на Петровской между Конной и Рижским проспектом. Если убрать хотя бы с одной стороны машины у «Гидроимпульса», движение немного улучшится, особенно с 17 до 19 по рабочим дням. В идеале этой улице нужен ремонт дороги с созданием парковочных карманов.

Во всей полицейской задумке есть слабое место. Псковские водители не отличаются внимательностью к новым дорожным знакам. Пачками суются «под кирпич» на той же Петровской и поворачивают налево с Поземского на Алмазную к АЗС. Нет гарантий 100%-ного соблюдения будущего запрета.

А если эксперимент с запретом прямого направления на «Четырёх углах» окажется удачным, Госавтоинспекция может пожелать распространить полезный опыт на другие аварийные перекрестки. Аналогичная история была с пешеходными переходами. Попробовали, понравилось. Начали с Ольгинского моста, закончили уничтожением самого безопасного из переходов на пересечении Труда и Звёздной. Причем варварски: над проезжей частью с двух сторон сиротливо торчат одинокие выносные стойки, с которых сняли знаки «Пешеходный переход». Сначала город тратит немалые деньги на установку, а потом на демонтаж.

Траектория разрешенного передвижения по улицам Пскова все больше начинает напоминать сложную ступенчатую конструкцию. А на центральных магистралях водителям оставляют все меньше всяческих фривольностей. Парковочные места на Рижском и Октябрьском проспектах вытесняются на прилегающую территорию. Разрешенные участки для стоянки можно пересчитать по пальцам. Прослеживается чёткая тенденция к полному «истреблению» возможности совершить левый поворот вне светофора.

Правило «Нет ничего более постоянного, чем временное» в очередной раз доказано запрещением левого поворота с Октябрьского проспекта на Некрасова в сторону Комсомольского переулка. Официальная формулировка - в связи с положительной динамикой профилактики ДТП и увеличением пропускной способности Октябрьского проспекта. Провели эксперимент и признали удачным.

Чем больше автотранспорта, тем меньше остается разрешенных левых поворотов на основных городских магистралях. Борьба с левыми поворотами идет двумя способами: установка допсекции светофора или запрет. С выделенной секцией на перекрестке Рижский – Народная еще можно согласиться. А в местах, где проезжая часть имеет всего по две полосы движения в каждую сторону, это безобразие.

На пересечении Октябрьский – Некрасова вторую допсекцию светофора, как все помнят, внедрить не удалось. А вот неудачные левые стрелки светофора Октябрьский – Гражданская сохранились. Намечается и следующее место для «запрещения»: поворот с Рижского проспекта налево на Петровскую. По крайней мере, такие призывы раздаются часто.

Решением комиссии по безопасности на Коммунальной установят допсекцию светофора для левых поворотов на Народную. Не приведет ли это к росту «хвостов» в правых полосах на Коммунальной? Скоро увидим.

Во всех подобных ситуациях, я считаю, должен быть востребован полезный опыт соседей. Если делаем допсекцию светофора для поворота налево, должен быть специальный «карман», чтобы из него нельзя было стартовать прямо. Надо не запрещать, а создавать условия. А если денег не хватает, не надо ничего менять.

Значимым событием должно стать изменение режима работы светофора Коммунальная – Рокоссовского. Планируются установка допсекции и перепрограммирование с добавлением третьей фазы. При движении по Коммунальной со стороны Печорской разрешат движение транспорта во всех направлениях: налево в сторону Рижского, прямо в сторону Ледового дворца и направо в сторону ул. Байкова.

Нововведением ГИБДД рассчитывает устранить конфликтную точку пересечения транспортных средств. Еще один ожидаемый плюс – уменьшение пробок в вечернее время. Минус – снижение пропускной способности Коммунальной в сторону Печорской. Радует только одно: во время обсуждения задумки прозвучало настойчивое предложение подумать насчет организации кругового движения вместо светофорных экспериментов. Изменение правил проезда круговых перекрестков на площади Победы и Героев-Десантников привело только к положительным последствиям. Худшие опасения не сбылись, новая схема прекрасно работает.

Также можно приветствовать попытку навести порядок с парковкой транспорта на улице Розы Люксембург. Здесь проблема состоит из двух частей. Первая – брошенные автомобили возле автобусной остановки, поблизости от пересечения с ул. Горького. Вторая – парковка под углом к краю проезжей части у здания областного суда. Со вторым более-менее понятно: табличка, предписывающая способ стоянки: параллельно краю проезжей части.

А с первым не без колебаний решено установить новые дорожные знаки «Остановка запрещена» на участке от автобусной остановки. Новые члены комиссии проявили принципиальность и потребовали оборудовать новые парковочные места вместо введения запретов. В качестве уступки решено, знаки станут временными (как и левый поворот с Октябрьского на Некрасова). Интересно, что никого не взволновала проблема парковки на другой стороне улицы. Не менее успешно мешает движению автотранспорт посетителей здания псковского областного фонда ОМС.

Скорее мы дождемся высадки российских космонавтов на Венере, чем новой парковки на улице Люксембург. Но сама идея строить парковки вместо запретов и округлять перекрестки вместо усложнения светофоров очень радует. А еще лучше, что в комиссии по безопасности есть сторонники грамотных решений. Надеюсь, их энтузиазм перегорит нескоро.

Денис Бахтин