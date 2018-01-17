АвтоМир / За рулём

Александр Васильев: Стратегия безопасности дорожного движения - это комплексный подход к вопросу снижения аварийности

Стратегия безопасности дорожного движения в России - это комплексный подход к вопросу снижения аварийности, заявил депутат Госдумы, член фракции «Единой России», основатель движения «Убитые дороги» Александр Васильев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Парламентарий отметил, что Стратегия напрашивалась давно. «Это путь развитых стран, система должна работать комплексно – начиная от воспитания граждан со школьной скамьи и привития с малых лет дорожной культуры, продолжая подготовкой цивилизованных водителей и заканчивая содержанием дорог в надлежащем состоянии», - сказал парламентарий.

По его словам, должны последовать изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в Правила дорожного движения и корректировка стандартов безопасности дорог.

В частности, отметил Александр Васильев, с 2019 года предложено направлять средства от штрафов, которые в настоящее время поступают в бюджет региона, исключительно в дорожные фонды субъектов РФ и расходовать их на ремонт и содержание дорог, стимулируя таким образом меры по безопасности дорожного движения. «Например, несколько лет обсуждается создание подземного пешеходного переход на пересечении улиц Юбилейной и Коммунальной в Пскове, у гипермаркета. Однако попасть в соответствующие программы не удалось, поскольку есть определенные условия, которые муниципалитет не всегда может выполнить. А если дополнительные средства от штрафов будут направляться на обеспечение безопасности дорог, а, следовательно, на ликвидацию очагов аварийности, тогда мы увидим изменения в картине», - сказал депутат Госдумы.