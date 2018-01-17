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В Пскове задержали пьяного водителя «ВАЗа»

Дорожной полицией в ходе проводимых в Пскове мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 22 января у дома по улице Алтаева полицейские остановили автомашину «ВАЗ-21074». Выяснилось, что легковушкой управлял 33-летний горожанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.