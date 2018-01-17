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Рейтинг автошкол предложено составить в Псковской области

Рейтинг автошкол Псковской области предложил составить вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение он озвучил на сегодняшней встрече врио губернатора Михаила Ведерникова с представителями ОНФ.

Проблему низкого уровня подготовки водителей транспортных средств сегодня поднял председатель Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич. По его словам, число часов обучения в автошколах сократилось, а качество преподавания ухудшилось. Как следствие, многие начинающие водители нарушают ПДД и становятся виновниками аварий.

Александр Кузнецов предложил составить рейтинг псковских автошкол, увязав показатели их работы с аварийностью на дорогах. «Нужно выяснять, в какой именно автошколе получал права тот или иной виновник ДТП и на основе собранной информации составить рейтинг, чтобы получить понимание, какие автошколы просто выдают "корочки", а какие обучают водителей, которые становятся дисциплинированными участниками дорожного движения»,- заключил вице-губернатор.