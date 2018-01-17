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Как получить компенсацию за испорченное колесо, расскажут псковичам в ходе вебинара

1 февраля в 19.00 в рамках проекта «О дорога Х» пройдет вебинар на тему «Колесо в яме. Как получить компенсацию?», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе движения «Убитые дороги».

Эксперты движения «Убитые дороги» Дмитрий Цопов и Николай Мельков, а также приглашенный юрист-правозащитник Ольга Кутузова поделятся алгоритмом действий и расскажут о том, как получить компенсацию за ущерб, полученный при попадании машины в яму на дороге.

Также будет затронута тема нарушений при ремонте дорог в снег и уборки дорог в зимнее время года.

Место встречи: https://www.youtube.com/user/DorogiRussia.

Проект «О дорога Х» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.