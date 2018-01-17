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Чего ждать от ОСАГО в 2018 году - обсудим в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 25 января, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная ОСАГО.

Новый бланк ОСАГО, увеличенный «период охлаждения», штрафы за ошибки в полисе… Какие еще новшества появились в 2018 году в системе обязательного автострахования? Какие еще изменения грядут? Как отразились на автолюбителях новации, принятые в 2017 году?

Какую оценку дают системе автострахования Центробанк, ГИБДД, страховщики и страхователи? На что чаще всего жалуются автолюбители? Ожидать ли нам роста тарифов?

Еще одна важная тема - натуральное возмещение по ОСАГО. Некоторые эксперты уже назвали эту реформу откровенно провальной. Как оценивают это изменение условий автострахования участники рынка и регулятор?

Об этом мы попросим рассказать наших спикеров:

• заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России Чирков Глеб Альбертович

• начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Папорт Владимир Анатольевич

• директор филиала ООО «Росгосстрах» в Псковской области Басов Николай Владимирович

• начальник регионального центра возмещения урегулирования убытка филиала «Росгострах» Псковской области Дорошенко Анатолий Андреевич

Дата проведения: 25 января. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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