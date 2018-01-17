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Отказаться от добровольной страховки псковичи теперь могут в течение 14 дней после заключения договора

Отказаться от добровольной страховки псковичи теперь могут в течение 14 дней после заключения договора. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России Глеб Чирков.

Он рассказал, что с 1 января 2018 года в закон о страховании были внесены изменения. В частности, увеличен «период охлаждения» - тот период, в течение которого каждый гражданин может отказаться от договора добровольного страхования. Раньше этот период составлял 5 рабочих дней, теперь - 14 календарных дней. «В спокойной обстановке любой заключивший договор может оценить свои действия. Это призвано повысить защиту законных прав страхователей и сможет снизить негативные последствия. Изменение касается практических всех видов добровольных страховок», - пояснил Глеб Чирков.

Что касается ОСАГО, то с нового года применяется новая форма страхового полиса. Главное отличие - она содержит QR-код, включающий наименование страховщика, марку автомобиля, госномер, расчет размера страховой премии и другую информацию. «Старая» форма полиса может выдаваться до 1 июля 2018 года.

Глеб Чирков также напомнил, что с 1 января 2017 года все страховые компании обязаны оформлять полисы в электронном виде. В 2017 году в Псковской области было оформлено более 30 тысяч электронных полисов ОСАГО.

В ближайшие дни в Минюст будет направлен проект нормативного акта Банка России, согласно которому дата начала действия электронного полиса ОСАГО наступит не ранее, чем через 72 часа после направления его страховщику.

Кроме того, в декабря 2017 года Верховный суд обобщил практику дел, касающихся ОСАГО: неточности или ошибок в электронном полисе ОСАГО не является основанием для признания договора незаключенным.