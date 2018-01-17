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Порядка 7% автовладельцев в Псковской области ездят без полисов автострахования

Порядка 7% автовладельцев в Псковской области ездят без полисов автострахования. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил директор филиала ООО «Росгосстрах» в Псковской области Николай Басов.

По его словам, в регионе наблюдается снижение количества застрахованных автомобилей. По его подсчетам, порядка 7% автовладельцев ездят без полиса ОСАГО. Их аргумент - небольшие штрафы (800 рублей) за езду без страховки. В связи с этим страховщики предлагают на законодательном уровне увеличить штраф до 6-8 тысяч рублей, предложение псковичей - до средней стоимости ОСАГО, в регионе она составляет порядка 3,5 тысяч рублей.

Николай Басов подчеркнул, что на сегодня филиал ООО «Росгосстрах» в Псковской области не терпит убытки по ОСАГО, а наоборот, даже имеет небольшую прибыль - 3-4%.