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Псковичи жалуются на сроки выполнения ремонта машин после ДТП по «натуральному возмещению» по ОСАГО

Псковичи жалуются на сроки выполнения ремонта машин после ДТП по «натуральному возмещению» по ОСАГО. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил директор филиала ООО «Росгосстрах» в Псковской области Николай Басов.

Он рассказал, что примерно каждый десятый застрахованный автомобиль, попавший в ДТП, получает «натуральное возмещение», то есть ремонт проводится за счет средств страховщика. Страховщик сам вправе выбирать тип возмещения, отказаться от восстановительного ремонта автовладелец не может.

На сегодня филиал ООО «Росгосстрах» в Псковской области заключил 9 договоров с наиболее «продвинутыми» ремонтными мастерскими: двумя в Великих Луках и семью в Пскове.

«Натуральное возмещение» не может быть навязано тем автовладельцам, которые живут дальше, чем за 50 км от мастерской, или имеют автомобиль определенной марки, который в мастерских страховщика не может быть отремонтирован.

Таким образом, лишь каждый десятый автомобиль получает «натуральное возмещение» после ДТП. У этих автовладельцев есть вопросы не столько по качеству ремонтных работ, а по их срокам, добавил Николай Басов.