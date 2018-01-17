Псковичи жалуются на сроки выполнения ремонта машин после ДТП по «натуральному возмещению» по ОСАГО. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил директор филиала ООО «Росгосстрах» в Псковской области Николай Басов.
Он рассказал, что примерно каждый десятый застрахованный автомобиль, попавший в ДТП, получает «натуральное возмещение», то есть ремонт проводится за счет средств страховщика. Страховщик сам вправе выбирать тип возмещения, отказаться от восстановительного ремонта автовладелец не может.
На сегодня филиал ООО «Росгосстрах» в Псковской области заключил 9 договоров с наиболее «продвинутыми» ремонтными мастерскими: двумя в Великих Луках и семью в Пскове.
«Натуральное возмещение» не может быть навязано тем автовладельцам, которые живут дальше, чем за 50 км от мастерской, или имеют автомобиль определенной марки, который в мастерских страховщика не может быть отремонтирован.
Таким образом, лишь каждый десятый автомобиль получает «натуральное возмещение» после ДТП. У этих автовладельцев есть вопросы не столько по качеству ремонтных работ, а по их срокам, добавил Николай Басов.