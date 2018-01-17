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Псковичи, купившие диагностическую карту без осмотра машины, в случает ДТП могут остаться без страховой выплаты

Псковичи, купившие диагностическую карту без осмотра машины, в случает ДТП могут остаться без страховой выплаты. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт.

Покупка диагностических карт без осмотра машины на станции ТО - одна из проблем, с которой борются в Псковской области. По его словам, за прошлый год было возбуждено несколько уголовных дел по данным фактам, но доказать вину станций ТО удалось только единожды. Такая станция была привлечена к штрафу на сумму 100 тысяч рублей.

«Покупка данных диагностических карт, не проходя технический осмотр, влечет отказ от страховой выплаты в случае попадания в ДТП», - напоминает псковским автовладельцам Владимир Папорт.

Директор филиала ООО «Росгосстрах» в Псковской области Николай Басов добавил, что компания ведет работу по выявлению таких диагностических карт, правда, в ее ходе было установлено, что в 8 районах Псковской области нет станций ТО, что, возможно, и приводит к таким махинациям со стороны жителей региона. А что касается отказа от выплаты, то в суде должно быть доказано, что авария произошла в следствии неисправности, которую можно было бы обнаружить и устранить в следствии прохождения ТО.

Владимир Папорт также добавил, что в Пскове за 2017 год на 24% снизилось количество ДТП с материальном ущербом (почти 3300 аварий). За минувший год у 3300 участников дорожного движения отсутствовал полис ОСАГО, 1,5 тысяч водителей ездили с просроченными полисами.